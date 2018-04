Premierul Dăncilă, despre discuția cu Iohannis, la Cotroceni: ”A spus că, dacă este o lege a salarizării unitare, este bine, să nu o mai modificăm”, a spus prim-ministrul, miercuri, la Antena 3. Ea a precizat că a fost foarte uimită de comunicatul care a apărut și în care nu regăsea temele discutate și abordarea avută de fiecare dintre noi, ceea a condus-o cu ideea că acest comunicat ori a fost făcut înainte, ori cineva a dat comunicatul și președintele nu s-a uitat pe text.

”Eu am avut o discuție cu domnul președinte Iohannis. Este ca și cum discut acum cu dumneavoastră, abordăm anumite subiecte, ne vede o țară întreagă, iar mâine apare un comunicat în care văd alte lucruri discutate, alte subiecte abordate. Aceasta a fost și situația cu domnul președinte Iohannis. Noi am vorbit despre legea salarizării, chiar eu am menționat principiile care au stat la baza legii salarizării unitare. A discutat doamna ministru Lia Olguța Vasilescu despre probleme concrete pe Sănătate, Educație, acolo unde au existat nemulțumiri, ce putem să facem, a fost o discuție calmă, constructivă, a fost o discuție foarte așezată”, a spus premierul Viorica Dăncilă.

Ea a precizat că ”președintele chiar a spus că dacă este o lege a salarizării unitare, este bine să nu o mai modifice”.

”Acestea au fost discuțiile, în mare. Am fost foarte uimită de comunicatul care a apărut și în care nu regăseam temele discutate și abordarea avută de fiecare dintre noi, ceea ce m-a condus cu ideea că acest comunicat ori a fost făcut înainte, ori cineva a dat comunicatul și domnul președinte nu s-a uitat pe acest comunicat. De aceea am și solicitat ca să se redea public stenogramele discuției, pentru că nu mi se pare productiv acest lucru – eu să spun într-un fel, domnul președinte într-un fel, doamna ministru într-un fel”, a menționat șefa Executivului.

Dăncilă a precizat că ea și ministrul Muncii s-au dus foarte bine pregătiți, să justifice fiecare lucru.

”Aveam copii după fluturașii celor care le-a le-a crescut salariul sau unde erau semne de întrebare. Ne-am dus foarte bine pregătiți. Am lăsat atât eu, cât și doamna ministru dosarele la domnul președinte, tocmai pentru a întări cele afirmate de noi în acea întâlnire”, a spus ea.

Premierul Viorica Dăncilă s-a declarat uimită de comunicatul președintelui Iohannis, unul critic la adresa Guvernului, dat după discuțiile abordate în cadrul întâlnirii de marțea trecută.

Președintele Klaus Iohannis a atenționat, în cadrul unei întâlniri cu premierul Viorica Dăncilă, că „pe fondul unor politici fiscal-bugetare imprudente și necorelate cu dinamica economică de ansamblu există riscul ca puterea de cumpărare a românilor să scadă în continuare”.