Premierul Groenlandei respinge comparațiile cu Venezuela

„Nu ne aflăm într-o situație în care Statele Unite ar putea cuceri Groenlanda. Nu aceasta este situația, așa că nu este nevoie să ne panicăm. Trebuie să restabilim buna cooperare pe care am avut-o”, a declarat Nielsen într-o conferință de presă ținută luni la Nuuk, capitala Groenlandei.

Premierul Groenlandei a respins comparațiile cu Venezuela, unde forțele speciale americane l-au capturat sâmbătă pe liderul local Nicolas Maduro și l-au adus în Statele Unite pentru a fi judecat sub acuzația de narcoterorism.

„Țara noastră nu este potrivită pentru o comparație cu Venezuela. Suntem o țară democratică de mulți ani”, a subliniat Jens-Frederik Nielsen.

Jens-Frederik Nielsen vrea o linie de comunicare cu Donald Trump și aprofundarea relațiilor cu NATO

Liderul groenlandez a cerut în special să aibă o „linie directă” de comunicare cu administrația Trump și s-a pronunțat pentru „aprofundarea” relației cu NATO, în condițiile în care președintele american își justifică pretențiile asupra Groenlandei de asigurarea securității naționale a SUA și în sens mai larg a securității globale.

Declarațiile lui Nielsen vin după ce Trump a spus că se va „ocupa” de Groenlanda „peste două luni”.

Potrivit lui Trump, Groenlanda este înconjurată de nave rusești și chineze, iar Danemarca „nu va putea” să-i garanteze securitatea.

Poziția strategică a Groenlandei, între Europa și America de Nord, o face un punct-cheie pentru sistemul american de apărare antirachetă balistică. Resursele minerale semnificative ale insulei se aliniază, de asemenea, ambițiilor administrației Trump de a reduce dependența SUA de importurile de pământuri rare, în mare parte din China.

Premierul Danemarcei ia în serios pretențiile președintelui american

Premierul danez Mette Frederiksen a recunoscut că ia în serios intențiile lui Trump și a dat asigurări totodată că face tot ce-i stă în putință pentru a se ajunge la un rezultat pozitiv.

„Dacă o țară NATO atacă o altă țară NATO, totul se va termina, inclusiv NATO a noastră și, în consecință, securitatea pe care a oferit-o de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial”, a estimat Frederiksen.

Cu o populație de aproximativ 57.000 de locuitori și o suprafață de 2,1 milioane de kilometri pătrați, Groenlanda depinde, în pofida resurselor sale minerale, de veniturile din pescuit și de ajutorul economic anual din partea Danemarcei, care acoperă aproximativ jumătate din bugetul său.

Stephen Miller exclude un conflict armat pentru Groenlanda

Pe de altă parte, adjunctul șefului de cabinet de la Casa Albă, Stephen Miller, a descris luni pretențiile lui Donald Trump asupra Groenlandei drept „poziția oficială a guvernului SUA”, respingând în același timp riscul unui conflict militar din cauza insulei arctice, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Întrebat de CNN dacă administrația Trump ar exclude utilizarea forței pentru a prelua Groenlanda, Stephen Miller a răspuns: „Nimeni nu va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”.

Potrivit lui Miller, în calitate de principală putere militară a NATO, SUA au nevoie să controleze Groenlanda pentru a securiza regiunea arctică. Oficialul de la Casa Albă a pus sub semnul întrebării suveranitatea Danemarcei asupra insulei, întrebându-se retoric care este baza juridică. Groenlanda face parte din regatul Danemarcei, dar este în mare parte autonomă și nu este membră a Uniunii Europene, notează DPA.

Afirmațiile lui Miller vin după ce soția sa a postat sâmbătă pe rețele de socializare o hartă a Groenlandei în culorile drapelului american, însoțită de expresia „în curând”, scrisă cu majuscule.

