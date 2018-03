Premierul Viorica Dăncilă, întâlnire la Guvern cu primarii de mari orașe; Falcă: Trebuie să existe o lege a achiziţiilor mult mai simplă

Premierul Viorica Dăncilă a avut, vineri, o întâlnire la Guvern cu primarii de mari orașe. Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, a declarat vineri că este necesar ca Legea achiziţiilor să fie „mult mai simplă”, astfel încât să fie facilitată atragerea de fonduri europene.

Gheorghe Falcă a vorbit, după întâlnire, despre subiectele atinse în discuția cu șefa Executivului, printre care s-a aflat și stadiului implementării finanţărilor europene destinate autorităţilor publice locale. „Toate administraţiile locale au înaintat problematica cu care se confruntă în momentul în care dorim să atragem fonduri europene. Am discutat foarte mult de ceea ce înseamnă proprietate, pentru noi este o condiţie obligatorie pentru a reuşi să luăm fondurile. Apoi am discutat de simplificarea legislaţiei pe achiziţii (…) şi am convenit să avem în următoarea perioadă o întâlnire pe zone, punctual, pe proiectele pe care le avem şi evident să gândim mai rapid funcţionarea aceasta a etapelor de atragere a fondurilor europene”, a declarat Falcă.

Falcă a arătat că Legea achiziţiilor publice trebuie simplificată. „La noi, dacă există o contestaţie, se rezolvă în doi ani de zile şi întrebarea este: Cine câştigă? Statul pierde sigur (…) Trebuie să existe o lege a achiziţiilor mult mai simplă (…) Pe proiectele de preaderare, România a fost locul întâi în Europa la absorbţie. Ce s-a întâmplat cu noi de nu reuşim să facem acum, în aderare, absorbţie? Este, de fapt, o problemă generată de birocraţie”, a spus Falcă.

Și primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a declarat că autorităţile locale nu sunt vinovate de nivelul redus al atragerii fondurilor europene. „Suntem într-o reală întârziere. O încercare subtilă de a aduce această chestiune în sarcina autorităţilor locale n-a ţinut, pentru că, de fapt, ghidurile au plecat foarte târziu, cu dese modificări. În cele din urmă cred că s-au lămurit câteva aspecte, mai ales pentru stabilitatea acestor documentaţii, care sunt către autorităţile locale şi încercarea de a accelera, chiar şi a recupera din pierderea de timp”, a spus Chirica.

Chirică a menționat că nu cred că în acest an va fi o explozie de atragere a fondurilor europene pe Axa 4, ci doar de contractare, eventual.

”Vrem să grăbim această chestiune, dar în mod unanim cu toţii am fost de acord să depunem un efort comun şi să ajutăm ministerele, nu numai Ministerul Dezvoltării (…) Toate judeţele suferă de lipsa centurilor şi a autostrăzilor şi ne-am dat sprijinul să putem face parteneriate cu ministerele de resort, în speţă Ministerul Transporturilor, încât să devenim aplicanţi alături de ei şi să accelerăm atragerea fondurilor”, a mai afirmat Chirica.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au mai participat vicepremierul Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene.

Dăncilă cere primarilor să se alăture grupului de lucru care analizează propunerile de modificare a legislaţiei achiziţiilor publice

”Vreau să vă sprijin cu toată fermitatea, indiferent de opțiunea politică, să găsim împreună soluții pentru a recupera întârzierile în atragerea fondurilor europene din POR și a evita riscul de dezangajare a unor fonduri. Finanțarea acestor proiecte trebuie să fie în beneficiul cetățenilor, al României”, a subliniat premierul Viorica Dăncilă, potrivit unui comunicat al Executivului.

În cadrul întâlnirii de lucru, primarii municipiilor reședință de județ au prezentat principalele dificultăți în ceea ce privește obținerea finanțării pentru proiectele din cadrul POR și au propus o serie de soluții. Cele mai multe dintre acestea au vizat simplificarea procedurilor, blocajele cauzate de legislația achizițiilor publice, ghidul solicitantului, regimul de proprietate publică și de parteneriat, precum și optimizarea aplicației electronice My SMIS.

Prim-ministrul i-a încurajat pe primari să participe în grupul de lucru care analizează propunerile de modificare a legislației achizițiilor publice, și să vină cu soluții care să răspundă problemelor specifice pe care le întâmpină. De asemenea, șeful Executivului a subliniat că propunerile primarilor privind simplificarea procedurilor și reducerea birocrației vor fi avute în vedere de echipa constituită în acest scop la nivelul Guvernului.

O altă soluție concretă cerută de premier a fost ca Autoritatea de Management a POR să desemneze câte o persoană pentru fiecare autoritate publică locală, care să urmărească stadiul proiectului propus de primării, de la momentul depunerii până la semnarea contractului de finanțare, și să ofere sprijin și consiliere atunci când este necesar.

Pentru a coordona măsurile avute în vedere de autoritățile române privind absorbția fondurilor prin POR cu procedurile europene, va fi organizată o nouă întâlnire în cursul acestei luni cu reprezentanții Comisiei Europene responsabili pentru politica regională. Premierul Viorica Dăncilă a precizat că a solicitat sprijin Comisiei Europene în sensul desemnării unor experți care să ofere sprijin și consiliere pentru creșterea absorbției fondurilor structurale și de investiții europene.

Problemele semnalate de primari și soluțiile propuse vor fi analizate de ministerele de resort, precum și în grupurile de lucru, urmând să primească răspunsuri concrete într-o perioadă cât mai scurtă de timp. ”Vrem să ridicăm barierele în obținerea finanțărilor din fonduri europene. Împreună, Guvern și autorități locale, ne vom pune de acord asupra soluțiilor concrete pentru a fi mai eficienți în atragerea finanțărilor și punerea în practică a proiectelor în beneficiul cetățenilor români”, a conchis șeful Executivului.

Premierul Viorica Dăncilă a participat, recent, și la ședința Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), unde a declarat că Guvernul lucrează la un proiect, astfel încât excedentul bugetar să poată fi folosit pentru plata salariilor, a arieratelor sau a deciziilor judecătorești definitive, dar le-a transmis președinților de Consilii Județene că au responsabilitatea privind încadrarea în limitele bugetare, cu cheltuielile salariale, după ce, prin legea salarizării unice, unitățile administrativ-teritoriale au primit libertatea de a-și stabili propriile salarii în primării.