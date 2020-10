Cei trei cercetători au fost recompensaţi pentru „contribuţia lor decisivă în lupta împotriva hepatitei transmisibile prin sânge, o problemă majoră de sănătate globală, care poate să cauzeze ciroză şi cancer hepatic oamenilor din întreaga lume”, potrivit anunţului Comitetului Nobel.

La nivel global, se estimează că 71 de milioane de persoane au infecție cronică cu virusul hepatitei C.

For the first time in history, the Hepatitis C virus can now be cured. The 2020 Medicine Laureates discoveries revealed the cause of the remaining cases of chronic hepatitis and made possible blood tests and new medicines that have saved millions of lives.#NobelPrize pic.twitter.com/hqJK1uWX3u