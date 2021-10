Ce spune preotul care a chemat un medic să le vorbească oamenilor la slujbă despre vaccinare: „Vaccinul este un rezultat al științei, cu binecuvântarea lui Dumnezeu”

Ziarul a publicat, duminică dimineață, o înregistrare video din biserică în care apare medicul Victoria Aramă, șefă de secție la Institutul Matei Balș din Capitală, cea care l-a îngrijit pe părinte anul trecut, când acesta s-a îmbolnăvit de COVID. Aceasta le-a explicat celor 60-70 de oameni din lăcașul de cult de ce e importantă vaccinarea și le-a răspuns și la întrebări. Tot ea l-a convins pe preot să se vaccineze după ce a făcut boala.

Dr. Victoria Aramă, vorbindu-le oamenilor despre vaccin în timpul slujbei de duminică | Foto: captură video

În dialogul cu Libertatea, după slujbă, părintele Bondar povestește cum a înfruntat boala, explică gestul de a-i invita pe medici să vorbească la slujbă și are un mesaj pentru credincioși.

Libertatea: Care a fost experiența dumneavoastră legată de COVID și ce v-a convins să vă vaccinați?

Părintele Simion Bondar: Poimâine se împlinește un an de când m-am infectat cu COVID. Am fost internat la Spitalul Matei Balș, unde m-a îngrijit doamna doctor. Eu am avut o formă relativ ușoară, cu febră, dureri musculare și tuse, dar doamna doctor tot m-a ținut atent sub observație. Eu, din păcate, sufăr de o boală care îmi afectează imunitatea și asta recunosc că m-a îngrijorat.

Am fost internat de doamna doctor 18 zile, timp în care mi-a vorbit despre importanța măsurilor de protecție, inclusiv despre vaccin. Dumneaei m-a ajutat să mă decid să mă vaccinez după ce am făcut boala. De curând, m-am vaccinat și cu doza trei și mă simt foarte bine.

– Cum v-a venit ideea să chemați un medic la biserică?

– La slujba de astăzi nu a venit doar doamna doctor Victoria Aramă, ci și soțul ei, Sorin Aramă, care este tot medic. Amândoi sunt creștini și cred că munca lor stă tot sub puterea Cerului lui Dumnezeu. Doctorii sunt trimiși de la Dumnezeu să facă bine.

El ne spune prin Sfânta Scriptură că trebuie să-i cinstim pe medici, pentru că ei au grijă de noi prin mâna lui. Așa că credincioșii trebuie să se roage lui Dumnezeu, dar să asculte și de medici, pentru că Dumnezeu lucrează prin ei.

Uitați-vă ce se întâmplă pe lângă noi: sute de morți în fiecare zi. Dar noi putem să cruțăm celelalte vieți prin vaccin. Vaccinul este un rezultat al științei, care se face cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Părintele Simion Bondar:

– Cum au reacționat credincioșii la slujba de astăzi?

– Foarte bine. Dar asta și pentru că i-am întrebat dacă și-ar dori să vină la Sfânta Slujbă medici care să le răspundă la întrebări despre vaccin, iar ei au spus că da.

A fost un dialog între medici și credincioși. Ei au întrebat de ce sunt medici care încă nu s-au vaccinat, au întrebat și de doza trei și de altele, iar la toate întrebările, medicii au răspuns cu răbdare.

Le-au spus că nu trebuie să se sperie, pentru că medicina evoluează. Și că da, într-adevăr, sunt medici și preoți care se opun vaccinării, dar ei reprezintă doar excepții. În încheiere, medicii le-au spus că trebuie să aibă încredere în doctori, în medicină și în vaccin.

„Săracii medici se chinuie, pentru că nu sunt suficienți”

– Aveți un mesaj pentru colegii dumneavoastră din celelalte parohii?

– Eu sunt prea mic pentru a transmite un îndemn celorlalți preoți. Patriarhul a spus deja, foarte frumos, că trebuie să avem încredere în medici și că înțelepciunea în aceste zile înseamnă și nevoia de a ne lua toate măsurile de siguranță. Acest mesaj l-am promovat și eu în rândul credincioșilor.

– Dar un mesaj pentru credincioși?

– Credincioșii trebuie să se roage lui Dumnezeu, dar și să se informeze despre știință. Acesta este gândul cel mai important.

– V-ați gândit să mai chemați medici și la următoarele slujbe religioase?

– Eu mi-aș dori tare mult, dar să vedem cum stau lucrurile. Îmi povestea doamna doctor că au foarte mulți pacienți. Sunt pacienți care nu apucă să primească un pat și stau doar pe scaune sau pe hol. Săracii medici se chinuie, pentru că nu sunt suficienți.

*imaginea principală reprezintă o captură YouTube de la o slujbă oficiată în 2016, așadar, de dinaintea pandemiei

Citeşte şi:

Filmări de la o premieră în bisericile noastre: Un medic chemat de preot le vorbește credincioșilor despre nevoia de vaccin

Șeful Bisericii Greco-catolice din România, cardinalul Lucian Mureşan: „Biserica îi îndeamnă pe fiii săi la vaccinare”

Dr. Emilian Imbri, despre rolul imaginilor de la ATI în situația actuală: „Trebuie să sperii, nu mai e timp să convingi”

PARTENERI - GSP.RO Legături bolnăvicioase » Ce propunere i-a putut face Anamaria Prodan lui Reghecampf: „Da, accept în continuare”

Playtech.ro Condiţia pe care trebuie să o îndeplinească românii fără certificat verde pentru a avea acces într-o instituţie publică pentru o plată urgentă

Observatornews.ro Un fost chirurg a mărturisit că și-a ucis soția și a aruncat-o din avion, deasupra Atlanticului, după decenii în care și-a menținut nevinovăția, în SUA

HOROSCOP Horoscop 25 octombrie 2021. Scorpionii au parte de susținere și de încurajări, dar realitatea este diferită de ceea ce aud

Știrileprotv.ro Testare Covid-19 la fiecare scară de bloc. Propunere de ULTIMĂ ORĂ

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Curățarea nu este același lucru cu dezinfectarea. Află care sunt diferențele