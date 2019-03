„Acasă la Președintele Trump. În această seară (vineri, 22 martie-n.r.) am fost invitat la reședința din Florida a Președintelui Statelor Unite, Donald Trump, la o cină festivă organizată de Partidul Republican cu prilejul ‘Lincoln Day’. Am răspuns acestei invitații din partea partenerilor mei politici din Statele Unite, deoarece eu cred cu tărie în parteneriatul dintre statele noastre. Gazda noastră, familia Trump, a oferit tuturor celor prezenți o adevărată lecție de patriotism. A fost o seară în care am auzit multe lucruri frumoase despre America și despre cum se face politica activă în cea mai veche și consolidată democrație din lume”, a scris Eugen Tomac.