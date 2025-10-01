„Vorbesc des cu mareșalul Piłsudski!”

Nawrocki a declarat că vorbește aproape zilnic cu spiritul mareșalului Józef Piłsudski, o figură istorică importantă a Poloniei.

„Vorbim des, practic în fiecare zi. Avem multe subiecte: pe de o parte, războiul polono-bolșevic din 1920, pe de altă parte, situația internațională actuală după atacul Federației Ruse și amenințările din partea Rusiei. Vorbim adesea și despre parlament”, a spus liderul de la Varșovia.

Președintele polonez susține că Piłsudski, decedat în 1935, și-ar fi păstrat aceleași opinii. „Cel puțin așa spune când ne întâlnim la palatul Belvedere”, a adăugat Nawrocki, referindu-se la fosta reședință a lui Piłsudski.

Józef Klemens Piłsudski (5 decembrie 1867 – 12 mai 1935, Varșovia, Polonia) a fost un om politic și comandant militar polonez. A fost șef de stat între 1918 și 1922 și conducător de facto (1926–1935) al celei de A Doua Republici Polone. Pe linie militară a fost primul mareșal al Poloniei (din 1920) și ministru al Apărării⁠. A avut o influență majoră în politica Poloniei, fiind, totodată, și o figură importantă a scenei politice europene.

„Președinții fumează țigări, trabucuri, la ONU, și pe nimeni nu deranjează”

În cadrul aceluiași interviu, Nawrocki a abordat și acuzațiile privind consumul de snus, un produs pe bază de tutun.

Anterior, mass-media publicase imagini de la Adunarea Generală a ONU în care președintele părea să folosească un astfel de produs.

Este amuzant că un plic cu nicotină stârnește atât de mult interes, în timp ce la ONU, în diverse locuri în jurul nostru, mulți delegați, președinți și membri ai echipelor lor fumează țigări, trabucuri și nu deranjează pe nimeni. Dar un plic cu nicotină devine brusc motiv de agitație.

Președintele a explicat că folosește aceste produse de câțiva ani: „Nu mă ia capul, doar compensează lipsa de nicotină. Cândva voi renunța la ele, nu le recomand nimănui. E mai bine să trăiești fără ele”.

Nu este prima dată când comportamentul lui Nawrocki legat de produsele cu nicotină atrage atenția. Într-o dezbatere televizată anterioară, el a fost filmat folosind snus, ceea ce a stârnit controverse în Polonia și a ridicat întrebări despre comportamentul istoricului naționalist în funcții oficiale.

„Să fim pregătiți pentru un potențial război pentru a câștiga pacea”

Întrebat despre Rusia, președintele Nawrocki a răspuns că „nu are nicio intenție de a-și înceta operațiunile militare”. „Nu știm dacă acest lucru se va transforma într-un atac asupra țărilor NATO, dar trebuie să fim pregătiți pentru asta. Am cerut de la început să fim pregătiți pentru un potențial război pentru a câștiga pacea”, a spus președintele polonez.

5% din PIB pentru forțele armate, achiziționarea celui mai bun echipament din lume, investiții în soldatul polonez. Așa cum cumperi pacea.

Situația de la Marea Baltică

Nawrocki a vorbit și despre situația de la Marea Baltică: „Monitorizez situația împreună cu Biroul Național de Securitate și președinții statelor baltice. Marea Baltică este un alt domeniu al războiului hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva Poloniei și a altor țări din regiune. Ceea ce se întâmplă cu flota din umbră și utilizarea navelor pentru misiuni cu drone este, cu siguranță, îngrijorător”.

Așteptăm o analiză din partea armatei noastre. Astfel de decizii nu sunt luate pe baza cuvintelor președintelui Zelenski.

Întrebat dacă va învăța să joace golf special pentru Donald Trump, fostul pugilist a spus: „Gama mea de posibilități sportive este foarte largă, dar nu sunt încă în ciclul de învățare a golfului, poate voi învăța cândva.”





