”Nu există oameni norocoși pentru care COVID-19 să nu reprezinte un pericol. În ciuda măsurilor de carantină, rezultatul testului meu este pozitiv. Mă simt bine și primesc o mulțime de vitamine. Promit să mă autoizolez, însă voi continua să muncesc. Totul va fi bine”, a scris Zelensky pe pagina sa de Twitter, în limba engleză. El a adăugat în postarea făcută în limba ucraineană că are o temperatură de 37,5 grade Celsius.



There are no lucky people for whom #COVID19 does not pose a threat. Despite all the quarantine measures, I received a positive test. I feel good & take a lot of vitamins. Promise to isolate myself, but keep working. I will overcome COVID19 as most people do. It’s gonna be fine!