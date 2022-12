Preşedintele ucrainean, care „încarnează rezistenţa Ucrainei în faţa invaziei Rusiei”, a fost desemnat personalitatea anului 2022 de revista americană, care aduce un omagiu „spiritului Ucrainei”.

Zelenski a acordat un interviu de peste două ore reporterilor publicației americane în trenul care îl ducea de la Kiev la Herson, orașul reintrat în controlul forțelor armate locale.

„Este de datoria mea să merg acolo și să le arăt că Ucraina s-a întors, că îi sprijină. Poate le va da un impuls suficient pentru a mai rezista câteva zile. Dar nu sunt sigur. Nu mă liniștesc cu astfel de iluzii”, a spus Zelenski.

Singura cerere a serviciului de securitate a fost să nu se facă nicio fotografie în vagonul privat al lui Zelenski.

„La Herson, exploziile au continuat să sune, dar Zelenski nu părea deranjat de ele. El a refuzat, ca de obicei, să poarte cască sau vestă antiglonț”, notează Simon Shuster, autorul reportajului TIME.

