Costul benzinei în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

În București, benzina standard pornește duminică de la 8,47 de lei/l, la fel ca la nivelul zilei de sâmbătă, și se găsește la stațiile Petrom, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro. În rest, la celelalte stații din Capitală precum OMV, MOL, Rompetrol, Lukoil, Socar etc., un litru de benzină se vinde cu 8,53 de lei.

Și în Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț al benzinei standard este duminică 8,47 de lei/l la Petrom, la fel ca în ziua precedentă, în timp ce în Cluj-Napoca, carburantul pornește de la 8,39 de lei/l în stația DHR, preț neschimbat de câteva zile.

Cel mai preț la benzina standard de 8,99 de lei/l se găsește duminică la Gazprom.

Cât costă un litru de motorină în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

Cea mai ieftină motorină standard din București costă duminică 9,03 lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la Petrom. În schimb la celelalte stații, prețul este de 9,09 lei/l, singura care are un preț diferit față de sâmbătă fiind Lukoil, care a mărit prețul cu 0,05 lei/l.

Raportat la cele mai mari orașe din țară, după numărul de locuitori, motorina are un preț minim de 8,99 de lei/l la stația DHR din Cluj-Napoca, preț identic cu cel de sâmbătă, iar în Timișoara, Iași și Constanța carburantul pleacă de la 9,03 lei/l la Petrom, ca în ziua precedentă.

Prețul benzinei și motorinei a stagnat duminică, 21 iunie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Foto: peco-online.ro

Gazprom are și cel mai mare preț la motorină, de 9,14 lei/l.

Cei mai ieftini carburanți din țară

Cea mai ieftină benzină standard din România se găsește duminică, 21 iunie, la stația Petrolium din Albești, județul Mureș, la prețul de 8,27 de lei/l, fiind urmată de stația DHR din Cluj-Napoca, potrivit peco-online.ro.

În schimb, cea mai ieftină motorină standard costă 8,32 de lei/l și se găsește la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița, preț neschimbat în ultimele două zile.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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