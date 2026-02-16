În 2017, când camionul electric Tesla a fost prezentat inițial, prețul de pornire era de 150.000 de dolari pentru versiunea cu autonomie de 482 km și 180.000 de dolari pentru cea de 805 km, însă Tesla nu a actualizat oficial aceste cifre până acum.

Creșterea semnificativă a prețului nu a afectat competitivitatea modelului. În comparație, un camion electric similar costă în medie 435.000 de dolari, ceea ce poziționează Tesla Semi ca o opțiune mai accesibilă.

Tesla Semi impresionează prin specificațiile tehnice: o putere maximă de încărcare de 1,2 MW, eficiență de 1,7 kWh/milă și trei motoare care însumează 800 kW. În plus, modelul oferă un anumit nivel de autonomie.

Statul California a alocat aproximativ 165 milioane de dolari sub formă de vouchere pentru achiziția Tesla Semi, fapt ce a stârnit critici din partea concurenților. Aceștia susțin că Tesla beneficiază de avantaje pentru un produs încă necunoscut publicului.

De asemenea, Tesla colaborează cu Uber Freight pentru a oferi reduceri prin programul de închiriere de flote.

După întârzieri de circa 6 ani, Tesla Semi este așteptat să intre în producție de masă chiar în 2026, conform sursei citate.

