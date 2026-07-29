Documentele privind achiziția gazelor din Neptun Deep arată pentru prima dată prețul oferit de OMV Petrom statului român: 48,752 euro/MWh, ceea ce ar însemna un contract de aproximativ 2,43 miliarde de euro pentru 49,9 TWh de gaze livrate în șapte ani.

Prețul cerut de OMV Petrom, dublu față de cel reglementat angro pentru populație

Însă, prețul oferit statului este de peste două ori mai mare decât prețul reglementat de 120 lei/MWh. Acel preț de 120 lei/MWh nu este un „preț de piață” general, ci un preț reglementat pentru anumite cantități destinate populației și CET-urilor.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Mai exact, prețul propus de OMV Petrom pentru gazele din Neptun Deep de peste 256 lei/MWh, adică mai mult decât dublul prețului reglementat angro de 120 lei/MWh, stabilit prin lege pentru vânzările destinate populației și centralelor termice.

Această reglementare este valabilă până în aprilie 2027.

În comparație, cotațiile futures pentru 2027 de la hub-ul olandez TTF indică o medie de 45 euro/MWh, ceea ce reflectă o diferență semnificativă între prețurile interne și cele internaționale.

România vrea gazele din Neptun Deep, dar nu are bani să le cumpere

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) a reconfirmat intenția de a cumpăra gaze, dar se confruntă cu dificultăți financiare majore.

Guvernul a fost informat că ANRSPS nu dispune de resursele financiare necesare pentru a achiziționa cele 49,9 TWh, respectiv 49.900.000 MWh, oferiți de OMV Petrom la un preț de 48,752 euro/MWh.

Conform unui document oficial, costul total estimat pentru o perioadă de șapte ani ajunge la 2,43 miliarde euro (2.432.724.800 euro, aproximativ 12.791.510.270 miliarde lei), fără TVA și accize.

Sursă: Senatul României

Această sumă depășește cu mult bugetul alocat instituției ANRSPS pentru 2026, care prevede credite bugetare de doar 656,5 milioane lei și credite de angajament de 743,2 milioane lei.

Pentru a soluționa problema, un nou proiect prevede că ANRSPS va putea introduce în bugetul său creditele de angajament necesare achizițiilor de gaze offshore în baza dreptului de preempțiune al statului.

Nivelul acestor credite va fi aprobat printr-un memorandum guvernamental, iar instituția va putea încheia contracte multianuale în limita fondurilor disponibile.

Creditele de angajament necesare achiziționării gazelor naturale se vor asigura de la capitolul 80.00.01 „Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă”, titlul 71 „Active nefinanciare”, alin. 71.02.01 „Stocuri de luptă, rezerve de stat și de mobilizare”.

România are prioritate la gazele din perimetrele offshore, inclusiv Neptun Deep

Legea nr. 256/2018 prevede că statul român, prin ANRSPS, are prioritate la achiziționarea gazelor din perimetrele offshore, inclusiv Neptun Deep.

Luna trecută, statul și-a exercitat dreptul de preemțiune pe gazele din Marea Neagră extrase de OMV Petrom, Guvernul Bolojan blocând gigantul energetic MVM.

Conform legislației, ANRSPS are la dispoziție șapte zile pentru a accepta sau refuza o ofertă, iar lipsa unui răspuns echivalează cu un refuz. Dacă oferta este respinsă, titularii acordurilor pot vinde gazele către terți, dar nu la un preț mai mic decât cel propus statului.

Un document din mai 2026 confirmă interesul statului român pentru oferta OMV Petrom, fiind aprobat de prim-ministru și avizat de alți oficiali de rang înalt.

Anterior, ANRSPS a refuzat alte trei oferte similare, înaintate în decembrie 2024, aprilie 2025 și decembrie 2025.

Slovacia, Austria, Germania și Republica Moldova vor gazele din Neptun Deep

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Resursele din Neptun Deep atrag interesul mai multor state europene.

Publicația maghiară Index.hu a raportat că MVM, compania energetică de stat din Ungaria, dorește să semneze un contract de livrare pentru aceste gaze, care ar putea reduce dependența țării de importurile din Rusia.

Și țări precum Slovacia sau Austria mai sunt interesate de gazele din Neptun Deep.

Alte companii energetice, ca Uniper din Germania și Energocom din Republica Moldova, au semnat deja contracte cu OMV Petrom.

OMV Petrom și Romgaz, cei mai mari producători de gaze din România, au finalizat recent instalarea platformei de producție offshore pentru Neptun Deep.

Producția este planificată să înceapă în 2027, ceea ce marchează un pas important pentru securitatea energetică a României și pentru diversificarea pieței europene de gaze naturale.

Ce cuprinde infrastructura proiectului

Zona Neptun Deep, situată la 160 km de țărm în ape adânci între 100 și 1.000 de metri, acoperă o suprafață de 7.500 kmp și include zăcămintele Domino și Pelican Sud.

Infrastructura proiectului este una complexă și cuprinde:

10 sonde de producție

platforma de producție Neptun Alpha, concepută să își genereze propria energie electrică și să respecte protecția mediului

o conductă principală de 160 km, care va transporta gazele naturale până la țărm, în zona Tuzla

un microtunel de 890 de metri la Tuzla, realizat pentru a proteja mediul în timpul subtraversării conductei.

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