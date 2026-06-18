Administrația Națională a Rezervelor de Stat (ANRS), subordonată Secretariatului General al Guvernului, a notificat OMV Petrom că va cumpăra 5 miliarde de metri cubi de gaze pe parcursul a șapte ani, începând din 2028, echivalentul a 700 de milioane de metri cubi anual.

Guvernul Bolojan a blocat gigantul energetic MVM să cumpere gazele

Decizia autorităților române, confirmată oficial printr-un document publicat de sursa citată, a blocat intenția companiei ungare MVM de a cumpăra aceste cantități semnificative de gaze.

Într-o adresă trimisă pe 19 mai 2026 către OMV Petrom, ANRS a subliniat: „Prin prezenta, vă reconfirmăm acordul nostru ferm privind exercitarea dreptului de preempțiune (…) de a achiziționa cantitățile de gaz comercializate prin contractul menționat de dumneavoastră (…)”.

Este important de menționat că decizia Guvernului Bolojan a blocat intenția gigantului energetic maghiar MVM de a achiziționa aceste cantități de gaze.

Autoritățile române au cerut inițierea procedurilor legale pentru implementarea prevederilor din Legea nr. 256/2018, care reglementează exercitarea dreptului de preempțiune.

Printre aspectele ce urmează să fie clarificate se numără detaliile privind punctele de livrare, parametrii tehnici și modalitățile de plată.

Neptun Deep: O investiție strategică pentru securitatea energetică

Neptun Deep, cel mai mare proiect de exploatare a gazelor naturale din sectorul românesc al Mării Negre, este esențial pentru securitatea energetică a României și pentru poziționarea sa ca principal producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

„România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

Proiectul, operat în parteneriat de OMV Petrom și Romgaz prin filiala sa Romgaz Black Sea Limited (fiecare deținând câte 50%), necesită investiții de aproximativ 4 miliarde de euro pentru faza de dezvoltare.

Ce cuprinde infrastructura proiectului

Zona Neptun Deep, situată la 160 km de țărm în ape adânci între 100 și 1.000 de metri, acoperă o suprafață de 7.500 kmp și include zăcămintele Domino și Pelican Sud.

Infrastructura proiectului este una complexă și cuprinde:

10 sonde de producție

platforma de producție Neptun Alpha, concepută să își genereze propria energie electrică și să respecte protecția mediului

o conductă principală de 160 km, care va transporta gazele naturale până la țărm, în zona Tuzla

un microtunel de 890 de metri la Tuzla, realizat pentru a proteja mediul în timpul subtraversării conductei.

Etapele proiectului Neptun Deep și livrările viitoare de gaze

Dezvoltarea proiectului Neptun Deep a început cu o descoperire semnificativă de gaze naturale în 2012, prin sonda Domino-1.

În iunie 2023, partenerii au adoptat decizia finală de investiție. Proiectul se află în prezent într-o etapă avansată, iar primele gaze naturale sunt așteptate să ajungă pe piață în 2027.

Etapele-cheie ale implementării includ:

mai 2024: ceremonia de tăiere a oțelului pentru structurile platformei de producție

noiembrie 2024: sosirea platformei mobile de foraj Transocean Barents în România

2025: începerea forajului pentru primele sonde de producție din zăcămintele Pelican Sud și Domino

2026: instalarea platformei de producție Neptun Alpha în largul Mării Negre

2027: este estimată livrarea primelor cantități de gaze naturale către piață.

OMV Petrom a semnat deja contracte de livrare pentru aproximativ 1% din producția estimată cu companii precum Uniper din Germania și Energocom din Republica Moldova.

De asemenea, compania maghiară MVM și-a exprimat interesul pentru achiziția de gaze din perimetrul Neptun Deep, însă decizia recentă a autorităților române le-a zădărnicit planurile.

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