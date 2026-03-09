Vârful a fost atins în 2022

Prețul gazului la bursa de la Amsterdam a urcat luni dimineață la 66 de euro/MWh. După un vârf inițial de 30% înregistrat la deschidere (ora 09:00, ora României), indicele de referință european TTF a menținut un ritm de creștere de peste 23,63%.

Actualul nivel de preț rămâne departe de vârful atins în 2022 (peste 300 de euro), perioadă în care criza provocată de războiul din Ucraina a destabilizat complet piața europeană.

Prețul petrolului a ajuns la peste 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022

După ce a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată în patru ani, prețul petrolului la nivel mondial continuă să crească. Cu puțin timp în urmă, Brent crude, indicatorul internațional de referință, a crescut cu 23,1%, ajungând la 114,13 dolari pe baril.

Prețul de referință West Texas Intermediate al petrolului brut american a crescut cu 23,5%, ajungând la 112,26 dolari pe baril. Donald Trump a insistat peste noapte că această creștere extraordinară a fost un efect „pe termen scurt” al războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

În weekend, secretarul său pentru energie, Chris Wright, a prezis, de asemenea, că perturbarea nu va dura mult, declarând pentru CNN: „În cel mai rău caz, este vorba de câteva săptămâni, nu de luni”. Se pare că aceste declarații au rămas fără ecou.

Piețele bursiere din Asia rămân sub presiune – indicele japonez Nikkei 225 a scăzut cu 7%, indicele sud-coreean Kospi a scăzut cu 7,3%, iar indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 2,6% – în timp ce indicele australian ASX 200 a înregistrat cea mai proastă zi din ultimul an.

Mai avem de așteptat până la deschiderea bursei de pe Wall Street, dar datele pre-tranzacționare indică în prezent că indicele industrial Dow Jones și indicele de referință S&P 500 vor deschide în scădere puternică.

În România, prețul gazelor rămâne plafonat la 0,31 lei/kWh până în primăvara anului 2027. Decizia a fost luată pe 5 martie 2026, prin Ordonanță de Urgență. Premierul a explicat că această perioadă tranzitorie (aprilie 2026 – aprilie 2027) este necesară pentru a proteja cetățenii de fluctuațiile cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, urmând ca liberalizarea să aibă loc în 2027, când producția din Marea Neagră va crește semnificativ.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE