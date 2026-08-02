Croazierele se desfășoară în fiecare sâmbătă și duminică, iar locurile sunt limitate, între 17 și 25 de pasageri pentru fiecare cursă. Tariful pentru o călătorie este de 35 de lei/persoană.

Curse pe Dunăre cu „Chira Chiralina” în Brăila, în fiecare week-end

Programul complet al curselor de agrement de pe nava „Chira Chiralina” din Brăila include patru plecări zilnice în weekend.

În zilele de sâmbătă, cursele au loc în intervalele orare 10:00-11:00, 11:15-12:15, 16:00-17:00 și 17:15-18:15.

Duminica, orarul este similar, cu excepția zilei de 15 august, când nava va participa la festivitățile dedicate Zilei Marinei.

Cum se face o rezervare la „Chira Chiralina” în Brăila

Înscrierile se pot face telefonic, la numărul 0753.095.046, sau prin e-mail, la adresa contact@culturabraila.ro, în intervalul luni-joi, între orele 08:30-16:00, și vineri, între orele 08:30-12:00.

Organizatorii subliniază că fiecare cursă va fi operată doar dacă se înscriu minimum 17 persoane. În caz contrar, cursa va fi anulată, iar cei înscriși vor fi anunțați telefonic.

Pasagerii sunt așteptați la îmbarcare cu 15-30 de minute înainte de plecare, în Dana 5 – Faleza Dunării, pe pontonul navei „Lacu Sărat”, situat în stânga ștrandului. Accesul la bord se va face în baza biletului cumpărat.

De asemenea, nava „Lacu Sărat” nu este disponibilă în această perioadă din cauza unui proces amplu de modernizare.

Astfel, toate cursele de agrement vor fi operate cu nava „Chira Chiralina”, o oportunitate bună pentru cei care doresc să admire frumusețea Dunării în weekend-urile însorite de vară.

Programul curselor pe Dunăre cu „Chira Chiralina” în Brăila, în august

Iată, mai jos, programul complet al curselor de agrement pe Dunăre cu nava de pasageri „Chira Chiralina” din Brăila, în august 2026:

Duminică, 02.08.2026

Cursa nr. 1: în intervalul orar 10.00-11.00.

Cursa nr. 2: în intervalul orar 11.30-12.30.

Cursa nr. 3: în intervalul orar 16.00-17.00.

Cursa nr. 4: în intervalul orar 17.15-18.15.

Sâmbătă, 08.08.2026

Cursa nr. 1: în intervalul orar 10.00-11.00.

Cursa nr. 2: în intervalul orar 11.15-12.15.

Cursa nr. 3: în intervalul orar 16.00-17.00.

Cursa nr. 4: în intervalul orar 17.15-18.15.

Duminică, 09.08.2026

Cursa nr. 1: în intervalul orar 10.00-11.00.

Cursa nr. 2: în intervalul orar 11.15-12.15.

Cursa nr. 3: în intervalul orar 16.00-17.00.

Cursa nr. 4: în intervalul orar 17.15-18.15.

Sâmbătă, 15.08.2026

*Participare la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Marinei

Duminică, 16.08.2026

Cursa nr. 1: în intervalul orar 10.00-11.00.

Cursa nr. 2: în intervalul orar 11.15-12.15.

Cursa nr. 3: în intervalul orar 16.00-17.00.

Cursa nr. 4: în intervalul orar 17.15-18.15.

Sâmbătă, 22.08.2026

Cursa nr. 1: în intervalul orar 10.00-11.00.

Cursa nr. 2: în intervalul orar 11.15-12.15.

Cursa nr. 3: în intervalul orar 16.00-17.00.

Cursa nr. 4: în intervalul orar 17.15-18.15.

Duminică, 23.08.2026

Cursa nr. 1: în intervalul orar 10.00-11.00.

Cursa nr. 2: în intervalul orar 11.15-12.15.

Cursa nr. 3: în intervalul orar 16.00-17.00.

Cursa nr. 4: în intervalul orar 17.15-18.15

Sâmbătă, 29.08.2026

Cursa nr. 1: în intervalul orar 10.00-11.00.

Cursa nr. 2: în intervalul orar 11.15-12.15.

Cursa nr. 3: în intervalul orar 16.00-17.00.

Cursa nr. 4: în intervalul orar 17.15-18.15.

Duminică, 30.08.2026

Cursa nr. 1: în intervalul orar 10.00-11.00.

Cursa nr. 2: în intervalul orar 11.15-12.15.

Cursa nr. 3: în intervalul orar 16.00-17.00.

Cursa nr. 4: în intervalul orar 17.15-18.15.

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