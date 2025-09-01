Evoluția chiriilor în București

Cea mai mare creștere anuală a chiriilor s-a înregistrat în Timișoara (10%), în timp ce în Sibiu prețurile au rămas constante. Cele mai accesibile chirii se găsesc în Arad, Craiova și Oradea, în timp ce cele mai scumpe sunt în București (sectoarele 1 și 2) și Cluj-Napoca.

Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe OLX Group, explică: „Așa cum ne așteptam, în luna august numărul de contactări – interacțiunile pe platformă între chiriași și proprietari – a crescut cu 13%, semn al interesului ridicat pentru închirieri odată cu apropierea anului universitar. Aproximativ 40% dintre cei care caută locuințe de închiriat sunt studenți, ceea ce face ca luna august să fie vârful sezonului chiriilor, o tendință care continuă și în septembrie”.

În Capitală, prețurile au rămas relativ stabile de la o lună la alta, dar au crescut semnificativ față de anul trecut. Sectorul 1 rămâne cel mai scump, cu cele mai mari prețuri pentru toate tipurile de apartamente.

Cea mai mare creștere s-a înregistrat în sectorul 2, la apartamentele cu trei camere, unde chiria medie a ajuns la 895 de euro, cu 18% mai mult față de august 2024. În sectorul 5, prețul pentru aceeași categorie a scăzut cu 4%.

Pentru garsoniere, chiriile cele mai mari sunt în sectorul 1 (450 de euro), urmat de sectoarele 3 și 6 (400 de euro). Cele mai ieftine se găsesc în sectorul 5 (350 de euro).

La apartamentele cu două camere, sectorul 1 conduce cu o medie de 690 de euro, urmat de sectorul 2 (613 euro) și sectorul 5 (600 de euro). Cele mai accesibile sunt în sectorul 4 (520 de euro).

Pentru apartamentele cu trei camere, sectorul 1 are cea mai mare medie (1.100 de euro, +10% față de anul trecut), urmat de sectorul 2 (895 de euro). În celelalte sectoare, chiriile rămân sub 700 de euro.

Situația în marile orașe

Cluj-Napoca rămâne unul dintre cele mai scumpe orașe pentru chirii. Garsonierele au înregistrat cea mai mare creștere, ajungând la 440 de euro (+10% față de anul trecut). Apartamentele cu două camere au rămas la 600 de euro, iar cele cu trei camere au ajuns la 750 de euro (+7%).

În Iași, garsonierele au ajuns la 370 de euro (+8%), apartamentele cu trei camere, la 552 de euro (+6%), iar cele cu două camere, la 460 de euro (+2%).

Brașovul a înregistrat creșteri pentru garsoniere (380 de euro, +9%), dar o scădere pentru apartamentele cu trei camere (600 de euro, -8% față de luna anterioară).

În Constanța, garsonierele au ajuns la 333 de euro (+3% anual, +11% lunar), iar apartamentele cu trei camere, la 750 de euro (+13% anual).

Timișoara a înregistrat cele mai mari creșteri la apartamentele cu două camere (450 de euro, +13% anual).

În Sibiu, chiriile au rămas stabile: 300 de euro pentru garsoniere, 400 de euro pentru două camere și 500 de euro pentru trei camere.

Oradea a avut cea mai mare creștere la garsoniere (300 de euro, +20% anual). Pentru apartamentele cu două camere s-a înregistrat o creștere de 5%, până la 420 de euro, în timp ce la cele cu trei camere nivelul a rămas relativ stabil, la 503 euro.

În Craiova, garsonierele au scăzut ușor (292 de euro, -2%), dar apartamentele cu trei camere au crescut (550 de euro, +10%).

Aradul a înregistrat creșteri pentru garsoniere și apartamente cu două camere, dar o scădere pentru cele cu trei camere (441 de euro, -10%).

Tinerii care lucrează în București, și care vor să își cumpere un apartament cu un buget de 130.000 de euro, au la dispoziție o ofertă variată de locuințe aflate la vânzare în diferite zone ale Capitalei, cu suprafețe care încep de la 50 de metri pătrați și pot ajunge până la 100 de metri pătrați.

