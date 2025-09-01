Evoluția chiriilor în București

Cea mai mare creștere anuală a chiriilor s-a înregistrat în Timișoara (10%), în timp ce în Sibiu prețurile au rămas constante. Cele mai accesibile chirii se găsesc în Arad, Craiova și Oradea, în timp ce cele mai scumpe sunt în București (sectoarele 1 și 2) și Cluj-Napoca.

Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe OLX Group, explică: „Așa cum ne așteptam, în luna august numărul de contactări – interacțiunile pe platformă între chiriași și proprietari – a crescut cu 13%, semn al interesului ridicat pentru închirieri odată cu apropierea anului universitar. Aproximativ 40% dintre cei care caută locuințe de închiriat sunt studenți, ceea ce face ca luna august să fie vârful sezonului chiriilor, o tendință care continuă și în septembrie”.

În Capitală, prețurile au rămas relativ stabile de la o lună la alta, dar au crescut semnificativ față de anul trecut. Sectorul 1 rămâne cel mai scump, cu cele mai mari prețuri pentru toate tipurile de apartamente.

Cea mai mare creștere s-a înregistrat în sectorul 2, la apartamentele cu trei camere, unde chiria medie a ajuns la 895 de euro, cu 18% mai mult față de august 2024. În sectorul 5, prețul pentru aceeași categorie a scăzut cu 4%.

Pentru garsoniere, chiriile cele mai mari sunt în sectorul 1 (450 de euro), urmat de sectoarele 3 și 6 (400 de euro). Cele mai ieftine se găsesc în sectorul 5 (350 de euro).

La apartamentele cu două camere, sectorul 1 conduce cu o medie de 690 de euro, urmat de sectorul 2 (613 euro) și sectorul 5 (600 de euro). Cele mai accesibile sunt în sectorul 4 (520 de euro).

Pentru apartamentele cu trei camere, sectorul 1 are cea mai mare medie (1.100 de euro, +10% față de anul trecut), urmat de sectorul 2 (895 de euro). În celelalte sectoare, chiriile rămân sub 700 de euro.

Situația în marile orașe

Cluj-Napoca rămâne unul dintre cele mai scumpe orașe pentru chirii. Garsonierele au înregistrat cea mai mare creștere, ajungând la 440 de euro (+10% față de anul trecut). Apartamentele cu două camere au rămas la 600 de euro, iar cele cu trei camere au ajuns la 750 de euro (+7%).

În Iași, garsonierele au ajuns la 370 de euro (+8%), apartamentele cu trei camere, la 552 de euro (+6%), iar cele cu două camere, la 460 de euro (+2%).

Brașovul a înregistrat creșteri pentru garsoniere (380 de euro, +9%), dar o scădere pentru apartamentele cu trei camere (600 de euro, -8% față de luna anterioară).

În Constanța, garsonierele au ajuns la 333 de euro (+3% anual, +11% lunar), iar apartamentele cu trei camere, la 750 de euro (+13% anual).

Timișoara a înregistrat cele mai mari creșteri la apartamentele cu două camere (450 de euro, +13% anual).

În Sibiu, chiriile au rămas stabile: 300 de euro pentru garsoniere, 400 de euro pentru două camere și 500 de euro pentru trei camere.

Oradea a avut cea mai mare creștere la garsoniere (300 de euro, +20% anual). Pentru apartamentele cu două camere s-a înregistrat o creștere de 5%, până la 420 de euro, în timp ce la cele cu trei camere nivelul a rămas relativ stabil, la 503 euro.

În Craiova, garsonierele au scăzut ușor (292 de euro, -2%), dar apartamentele cu trei camere au crescut (550 de euro, +10%).

Aradul a înregistrat creșteri pentru garsoniere și apartamente cu două camere, dar o scădere pentru cele cu trei camere (441 de euro, -10%).

