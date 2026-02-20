Pe de altă parte, companiile vor fi aruncate pe piața liberă, o decizie care a stârnit deja un val de îngrijorare în industria alimentară privind creșterea prețurilor la alimentele de bază.

Ce se întâmplă cu facturile populației

Pentru clienții casnici, plafonul fix actual de 31 de bani pe kWh va dispărea, fiind înlocuit de un preț calculat pe baza unei noi formule.

Aceasta va aduna trei componente principale:

Prețul reglementat de la producător;

Un adaos comercial reglementat pentru furnizor;

Tarifele reglementate pentru distribuția și transportul gazelor.

Ministrul Energiei dă asigurări că, deși mecanismul se schimbă, facturile nu vor crește. Proiectul de act normativ include o clauză de protecție: se va aplica întotdeauna cel mai mic preț.

De exemplu, dacă prețul din contractul dumneavoastră este de 35 de bani/kWh, iar prin aplicarea noii formule rezultă un preț mai mic, furnizorul este obligat să vă factureze varianta cea mai avantajoasă (dar nu mai mult de nivelul de referință de 31 de bani/kWh).

Firmele nu vor mai plăti un preț plafonat

Situația este complet diferită pentru consumatorii non-casnici. După 1 aprilie, plafonul de 37 de bani pe kWh de care beneficiau firmele va fi eliminat, acestea urmând să plătească gazele la prețul pieței libere.

Această trecere a declanșat un semnal de alarmă sever din partea reprezentanților industriei de morărit și panificație.

Statisticile arată că aproximativ 80% dintre fabricile de pâine din România folosesc gaze naturale în procesul de producție.

Producătorii avertizează clar: orice creștere a costurilor cu utilitățile, în lipsa plafonării, se va traduce inevitabil prin scumpiri resimțite de clienți la raft, pentru pâine și produsele de panificație.