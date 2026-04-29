Cotaţia internaţională a petrolului Brent a urcat cu peste 6%, până la 118,33 dolari pe baril, în timp prețul țițeiului american West Texas Intermediate a crescut de asemenea cu peste 6%, la 106,37 dolari pe baril.
„Blocada este într-un fel mai eficientă decât bombardamentele”, a declarat Trump pentru Axios, dând asigurări că presiunea asupra Iranului va creşte şi că regimul de la Teheran „nu poate avea o armă nucleară”.
Demersurile pentru încheierea conflictului au stagnat în ultimele zile. Regimul din Iran a refuzat redeschiderea Strâmtorii Ormuz până când Statele Unite vor ridica blocada. Controlul exercitat de Teheran asupra acestei rute-cheie a afectat de asemenea exporturile de petrol din Orientul Mijlociu.
