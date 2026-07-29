Dacă motorina sărea ieri de 10 lei la un singur lanț de benzinării, astăzi-dimineață, doar la stațiile Mol se mai găsește sub acest prag. Unele stații de alimentare au adăugat până la 0,25 lei/l la acest carburant, astfel că prețul maxim ajunge la 10,23 lei/l la OMV, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Și benzina s-a scumpit la majoritatea stațiilor cu până la 10 bani, astfel că minimul este azi de 9,15 lei/l, dar ajunge până la 9,24 lei/l.

Cât costă benzina în București, miercuri, 29 iulie 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard din București este astăzi de 9,15 lei/l, comparativ cu 9,06 lei/litru, minimul de ieri (o majorare de 0,09 lei), și se găsește la Rompetrol. Pentru aceste stații, costul este același din ziua precedentă.

Un singur lanț mare de benzinării din București mai vinde motorina sub 10 lei, miercuri, 29 iulie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Infografic realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Stațiile Mol vând carburantul tot cu 9,15 lei/l, același cost de marți.

Petrom a crescut prețul și comercializează benzina miercuri, 29 iulie 2026, cu 9,16 lei/l, de la 9,06 cât era ieri (o majorare de 0,10 lei).

La fel și Socar, afișează azi un preț cost de 9,16 lei/l, comparativ cu 9,06 costul de marți (o creștere de 0,10 lei).

Pe trend crescător este și OMV, unde benzina se găsește cu 9,22 lei/l, față de 9,12 lei/litru, prețul din ziua precedentă (o majorare de 0,10 lei).

Lukoil a menținut prețul de ieri, de 9,24 lei/l, după majorarea de marți.

Raportat pe orașele din România, cel mai mic preț la benzina standard este la Timișoara, de 9,13 lei/l, comparativ cu 9,03 lei/litru, cât era ieri (o majorare de 0,10 lei). La Cluj-Napoca, carburantul se vinde cu 9,14 lei/l, de la 9,06 lei, în ziua precedentă (o creștere de 0,08 lei). În București, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,15 lei/l de la 9,06 lei/litru, cât era marți (o mărire de 0,09 lei).

Cât costă motorina în București, miercuri, 29 iulie 2026

Cel mai mic preț al motorinei standard din București este azi de 9,98 lei/l, comparativ cu 9,92 lei/litru, cât era ieri (o creștere de 0,06 lei), și se găsește la benzinăriile Mol. Pentru aceste stații, costul este același din ziua precedentă.

Petrom a trecut de pragul de 10 lei și vinde azi motorina cu 10,07 lei, față de 9,92 costul de marți (o creștere de 0,15 lei). Ieri, singura benzinărie care avea motorina cu peste 10 lei/l era Lukoil.

Tot cu 10,07 vinde carburantul și Socar, de la 9,92 lei/l cât era în ziua precedentă (o majorare de 0,15 lei).

Și stațiile Rompetrol au sărit pragul de 10 de lei și afișează miercuri, 29 iulie 2026, un preț de 10,10 lei/l, de la 9,98 lei/l ieri (o mărire de 0,12 lei).

Lukoil menține prețul după majorarea din ziua precedentă și vinde carburantul azi la același preț, de 10,18 lei/l.

Cea mai scumpă motorină din București costă azi 10,23 lei/l și se găsește OMV, care ieri o vindea cu 9,98 lei/l (o majorare de 0,25 lei/l).

Raportat pe orașe, motorina a ajuns azi 9,98 lei/l în Timișoara, de la 9,88 lei/litru, minimul de ieri (o creștere de 0,10 lei). Și în Cluj-Napoca, carburantul se vinde 9,98 lei/l, de la 9,89 lei/l, în ziua precedentă (o majorare de 0,09 lei). În București, Iași și Constanța, prețul minim este tot 9,98 lei/l, comparativ cu 9,92 lei/litru, cât se menținea de luni (o mărire de 0,06 lei).

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 29 iulie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 8,65 lei/litru, același preț de luni, și se găsește la o stație Petromar din Alexandria, str. Dunării nr. 201, județul Teleorman.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru, fiind afișat de o stație Gazprom, potrivit Peco Online.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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