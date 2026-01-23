Explozie de prețuri la Davos, în ianuarie 2026

Un reporter al publicației elvețiene Blick, parte a Ringier Media International, a descoperit pe propria piele cât de mult s-au majorat tarifele în restaurantele locale. „Un loc de întâlnire pentru toți” – așa se prezintă restaurantul Bolgen Plaza din Davos pe site-ul său oficial. Totuși, în timpul Forumului Economic, care se desfășoară în comunitatea cu doar 11.000 de locuitori, normalitatea pare să dispară, iar prețurile devin prohibitive pentru mulți. „Locul de întâlnire pentru toți” se transformă, astfel, într-un „loc de întâlnire pentru cei cu bani”.

Prețuri astronomice în restaurantele din Davos

Luni seara, în încercarea de a se relaxa după agitația Forumului Economic Mondial, jurnalistul de la Blick a decis să ia cina la un restaurant popular din Davos. Însă meniul i-a transformat rapid curiozitatea în șoc: „Spaghetti pentru 51 de franci, escalop de vițel pentru 68 de franci și file de vită pentru 75 de franci”.

În condițiile în care un franc elvețian se vinde cu 5,49 lei la cursul BNR din aceste zile, înseamnă că o porție de spaghete a costat, în restaurantele din Davos, chiar și 279 de lei, iar o friptură de vită a avut un preț de 411 lei.

Și toate acestea nu într-un restaurant de lux precum Steigenberger Belvédère, ci într-o tavernă de la baza pârtiei de schi. „Ați mărit prețurile pentru Forumul Economic?”, a întrebat reporterul o chelneriță. „Da, puțin, ne cerem scuze”, a răspuns aceasta râzând. Totuși, trebuie menționat că mâncărurile, precum puiul cu porumb de 57 de franci sau curry-ul cu linte de 41 de franci, au fost delicioase.

Prețurile obișnuite din Davos

O comparație cu prețurile practicate în afara perioadei Forumului Economic Mondial arată diferențe clare. De exemplu, un cotlet de porc de 300 de grame, care în mod normal costă 33 de franci, ajunge acum la prețuri mult mai mari. Salata „Bolgen”, de obicei 16,50 franci, costă 23 de franci (126 de lei), iar escalopul de vițel depășește cu 5 franci prețul din faimosul restaurant Kronenhalle din Zürich.

Totuși, restaurantul nu este singurul care majorează prețurile în timpul Forumului Economic Mondial. Este un fapt cunoscut că hotelierii, proprietarii de locuințe și restaurantele din Davos profită de prezența elitei mondiale pentru a-și crește câștigurile.

Prețurile la cazări, un alt record în Davos

Însă nu doar restaurantele au prețuri piperate. În perioada Forumului, închirierea unui studio de 32 de metri pătrați cu două camere poate costa aproape 60.000 de franci elvețieni (329.157 de lei) pentru patru nopți, între 19 și 23 ianuarie 2026, chiar în perioada Forumului Economic Mondial, conform datelor publicate de Blick.

