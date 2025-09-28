Câți alegători sunt așteptați la urne la alegerile parlamentare 2025 din Republica Moldova

Pe 1 septembrie 2025, în Registrul de Stat al Alegătorilor erau înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot:

  • 2.763.678 de alegători sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II;
  • 258.624 de persoane sunt cetățeni ai Republicii Moldova fără înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei emigrați autorizat peste hotare;
  • 277.094 de persoane sunt cetățeni cu drept de vot care au domiciliul înregistrat în localități din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului autorităților constituționale.

Pentru aproape 40.000 de tineri, votul din 28 septembrie va fi primul din viața lor.

Scrutinul va fi considerat valid, dacă la urne se va prezenta cel puțin o treime dintre alegători.

Ce se votează pe 28 septembrie la alegerile parlamentare 2025 din Republica Moldova

Cetățenii vor alege viitoarea componență a Parlamentului Republicii Moldova, de legislatura a XII-a. Acesta este singurul organ legislativ al republicii și are atribuții fundamentale: adoptă legi, aprobă bugetul de stat, deține controlul asupra Guvernului, stabilește politica internă și externă și decide direcția de dezvoltare a statului.

Parlamentul are 101 deputați, aleși pentru un mandat de patru ani, pe listele electorale ale partidelor, blocurilor sau din rândul candidaților independenți.

Alegerile se desfășoară într-o singură circumscripție națională, după sistem proporțional. Mandatele sunt repartizate conform metodei DHondt, cu praguri electorale de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri și 2% pentru candidați independenți.

Acesta va fi al 12-lea scrutin legislativ de la proclamarea independenței R. Moldova, în 1991.

Cine candidează la alegerile parlamentare 2025 din Republica Moldova

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale. Accesul în Parlament este condiționat de atingerea pragului electoral stabilit de legislație: 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți.

În perioada 20 iulie – 19 august 2025, formațiunile politice și candidații independenți au prezentat actele necesare la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrare.

Din totalul de 32 de cereri depuse, pe buletinul de vot vor figura 22 de candidați: 14 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți.

Lista este deschisă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare. Următorii pe buletin sunt Partidul „Democrația Acasă” și Coaliția pentru Unitate și Bunăstare.

Ordinea concurenților electorali pe buletinele de vot

  • Partidul Acțiune și Solidaritate
  • Partidul „Democrația Acasă”
  • Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare
  • Candidatul independent Andrei Năstase
  • Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa
  • Candidata independentă Olesea Stamate
  • Partidul Social Democrat European
  • Partidul Național Moldovenesc
  • Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”
  • Blocul Electoral „Alternativa”
  • Partidul Mișcarea Respect Moldova
  • Blocul Electoral „Împreună”
  • Partidul Liga Orașelor și Comunelor
  • Partidul Alianța pentru Unirea Românilor
  • Candidata independentă Victoria Sanduța
  • Partidul Alianța „Moldovenii”
  • Partidul „Noua Opțiune Istorică”
  • Partidul Liberal
  • Partidul „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”
  • Tatiana Crețu
  • Partidul „Partidul Nostru”

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat vineri înregistrarea Partidului „Moldova Mare” în alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie.

Secțiile de votare și documentele necesare

Alegerile parlamentare din R. Moldova vor avea loc duminică, 28 septembrie, între orele 07:00 și 21:00, în 2.274 de secții de votare constituite atât în interiorul, cât și în afara țării.

Dintre acestea, 1.961 de secții sunt organizate în circumscripțiile electorale de pe teritoriul Republicii Moldova, 12 secții sunt destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului, iar 301 – pentru cetățenii cu drept de vot care, în ziua alegerilor, se vor afla în afara țării.

Dacă la ora închiderii urnelor vor mai fi alegători care vor aștepta să voteze, procesul va continua până în momentul când toți își vor exercita dreptul de vot.

La scrutin pot participa toți cetățenii Republicii Moldova care au împlinit 18 ani până în ziua alegerilor. Excepție fac persoanele private de acest drept prin hotărâre judecătorească definitivă.

Studenții și elevii aflați în altă localitate decât cea de domiciliu pot vota acolo, prezentând actul de identitate și carnetul de student sau elev.

În Republica Moldova, alegătorii trebuie să se prezinte la secția corespunzătoare adresei de domiciliu sau reședință, cu buletinul de identitate, buletinul provizoriu ori pașaportul, chiar dacă este expirat.

Fiecare alegător își poate verifica online secția la care este arondat pe pagina verifica.cec.md.

Funcționarii electorali vor verifica identitatea, alegătorii vor semna în listă, după care vor primi buletinul de vot. În cabina de vot, aceștia vor aplica ștampila „Votat” în dreptul candidatului sau formațiunii pe care o vor în Parlament, iar apoi vor introduce buletinul în urnă. Fotografierea buletinelor de vot este strict interzisă.

Unde și cu ce documente se votează în diaspora

Cetățenii din diasporă vor putea vota la 301 secții organizate în 45 de state, între orele 07:00 și 21:00, ora locală. Adresele secțiilor din străinătate pot fi consultate AICI.

Alegătorii pot vota la orice secție din țara unde se află, prezentând, la fel, fie buletinul de identitate, fie buletinul provizoriu ori pașaportul, inclusiv expirat.

La acest scrutin, moldovenii din zece state – SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă – votează prin corespondență. Cei care s-au înscris până pe 14 august au primit buletinele prin poștă și le-au returnat, cu opțiunea politică bifată, până pe 26 septembrie.

La 24 august 2025, Comisia Electorală Centrală a aprobat lista definitivă de 301 secții de votare în străinătate, în 41 de state, inclusiv patru secții speciale pentru procesarea voturilor prin corespondență. În comparație cu scrutinul din 2024, au fost constituite 69 de secții suplimentare pentru votul direct.

Rezultatele preliminare ale scrutinului vor fi anunțate în noaptea de 28 spre 29 septembrie, iar cele finale – după centralizarea proceselor-verbale și soluționarea contestațiilor.

Libertatea are o echipă de corespondenți la Chișinău, reporterul Ion Gaidău și fotoreporterul Vlad Chirea.

