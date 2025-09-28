Mesajul transmis de studenta din Tokyo

După intonarea imnului național, Ana Teișanu a pășit în secția de votare din Tokio, transmițând un mesaj puternic de responsabilitate și optimism, în special pentru diaspora moldoveană, care este considerat că va juca un rol crucial în aceste alegeri.

„Pentru mine, votul nu este doar un drept, ci o responsabilitate – viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest”, a declarat ea.

„Am votat pentru pace, pentru dezvoltare și pentru o Moldovă prosperă, pe drumul său european. Îndemnul meu este simplu: ieșiți la vot dacă vă iubiți țara”, a mai adăugat tânăra.

„Turul 2 nu există – există doar șansa unică de a decide viitorul pe 4 ani, astăzi”, a conchis ea.

Importanța alegerilor parlamentare din Moldova

Scrutinul de duminică vizează alegerea celor 101 deputați ai Parlamentului Republicii Moldova. Pentru ca alegerile să fie considerate valabile, este necesară o prezență la urne de cel puțin o treime din alegătorii înscriși pe listele electorale.

Aceste alegeri au o semnificație deosebită, fiind considerate cruciale pentru viitorul Europei. După cum relatează News.ro, rezultatul votului ar putea influența echilibrul dintre aspirațiile pro-occidentale și influența Moscovei în regiune.

