Moldova, vulnerabilă la influența rusă

Rusia vizează comunitățile de votanți din străinătate, oferind sume substanțiale de bani. O campanie publicitară promite 500 de euro pentru observatori electorali în UE, cu „bonusuri de până la 30.000 de euro” pentru dovezi de fraudă electorală.

„Ei încurajează practic oamenii să raporteze orice tip de încălcare în schimbul banilor. Credem că ar putea fi o pregătire pentru a spune că alegerile au fost fraudate”, a explicat Victoria Olari, cercetător la Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab din Chișinău.

Cu o populație diversă și o poziție geografică strategică la granița cu Ucraina, Moldova este considerată extrem de vulnerabilă la expansiunea rusă.

Valeriu Pașa, analist senior și fondator al WatchDog, descrie situația ca fiind „o operațiune uriașă, ceva ce nu s-a întâmplat în nicio altă țară. Cheltuiesc sume nebunești de bani”.

Președintele Maia Sandu a avertizat recent că independența Moldovei este în pericol, după ce poliția a arestat zeci de persoane acuzate de implicare într-un complot susținut de Rusia pentru a provoca violențe stradale.

Diaspora, ținta principală a interferențelor rusești

Experții electorali subliniază că votanții din diaspora sunt vizați în mod special, deoarece au jucat un rol fundamental în alegerile prezidențiale din noiembrie trecut, reprezentând până la 19% din voturi.

„Partea digitală, dezinformarea, reprezintă aproximativ o treime din operațiunea lor, dar cea mai mare parte constă în bani cash, fie criptomonede, fie transferuri bancare. Este o schemă masivă, brutală, directă de cumpărare a voturilor care vizează manipulatori online, activiști de partid, jurnaliști și influenceri”, a explicat Nicu Popescu, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și fost viceprim-ministru.

Tacticile de interferență ale Rusiei

Temerile privind interferența în ziua alegerilor au fost amplificate vineri, când poliția sârbă a arestat două persoane acuzate de organizarea unui „antrenament tactic de luptă” pentru zeci de protestatari înaintea scrutinului de duminică.

În noiembrie trecut, alegerile prezidențiale au fost marcate de 30-40 de alerte false cu bombă în secțiile de votare din străinătate, demonstrând amploarea eforturilor de perturbare a procesului electoral.

Obiectivele Rusiei

Victoria Olari subliniază că scopul rușilor nu este neapărat să obțină victoria partidelor pro-ruse, ci să reducă sprijinul pentru partidele pro-europene și să semene îndoială.

Ea citează exemplul României, unde s-a observat o schimbare de la o orientare pro-occidentală și pro-europeană către o creștere a susținerii pentru grupurile de extremă dreaptă și pro-ruse.

Valeriu Pașa adaugă că observatorii „independenți” recrutați de Rusia sunt solicitați să filmeze și să raporteze la fiecare două ore.

„Cred că rușii chiar cred că pot găsi fraude, că pot găsi diferențe substanțiale între cifrele raportate de Comisia Electorală Centrală [moldovenească] și cele ale observatorilor lor. Ei nu cred în democrație. Nu pot avea încredere că sute de mii de oameni vor petrece ore în șir așteptând să voteze sau vor călători sute de kilometri pentru a participa la un proces democratic”, a explicat el.

