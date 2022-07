Iman Sabzikar, un muncitor condamnat pentru uciderea unui poliţist în februarie 2022 în oraşul Shiraz (sudul Iranului), a fost spânzurat sâmbătă dimineaţă la locul crimei, a precizat ONG-ul norvegian Iran Human Rights (IHR), pe baza informaţiilor transmise de presa de stat iraniană.

Pedeapsa lui a fost confirmată de Curtea Supremă la începutul lui iulie.

„Reluarea acestei pedepse brutale în public are scopul de a speria şi intimida oamenii să nu manifesteze”, a apreciat Mahmood Amiry-Moghaddam, directorul IHR.

El a îndemnat comunitatea internaţională să reacţioneze ferm şi să protesteze faţă de această practică „medievală”.

#Iran: Official sources have reported the confirmation of #ImanSabzikars public execution for the murder of a police officer by Branch 9 of the Supreme Court. Iran Human Rights continues to warn about the resumption of public executions in Iran.??#NoDeathPenalty #نه_به_اعدام pic.twitter.com/QAPHzB0ehi