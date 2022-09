Blerim Krasniqi este nouarul celor de la CS Mioveni, echipa orașului de 34.000 de suflete de lângă Pitești, urbe recunoscută pentru uzina de automobile Dacia. Atacantul albanez de 26 de ani a adus victoria surprinzătoare a echipei lui Flavius Stoican în deplasarea de la Sfântu Gheorghe, scor 1-0 cu Sepsi, la al doilea său meci în Liga 1. Aceasta după ce tocmai ratase un penalty în partida cu UTA (1-1), în minutul 89!

Krasniqi a venit în România recomandat de cele două campionate cucerite în țara natală cu Skenderbeu Korce și cu Teuta Durres, plus o Cupă și două Supercupe.

Într-un interviu acordat Libertatea a explicat ce impact are noua țară în care muncește asupra carierei sale.

Libertatea: Blerim, cu ce gânduri în România?

Blerim Krasniqi: Am venit să-mi conturez o carieră și să mă afirm. Consider că pot și, totodată, să fie o situație „win-win” pentru ambele părți. Eu să câștig și să cresc în carieră, iar prin ceea ce produc să-mi ajut echipa și comunitatea.

– Care este prima ta impresie despre România și români?

– Până acum totul pare OK cu mine, îmi pare bine că s-a rezolvat situația și am devenit parte din echipa Mioveniului. Am avut ceva probleme atunci când a trebuit să vin în România, chestii cu care din păcate m-am obișnuit. Dar s-a rezolvat, contează rezultatul final. Totul pare de nivel european aici, totul arată foarte bine, oamenii sunt prietenoși și, foarte important, nu sunt pe genul: „OK, e străin, e de acolo, lasă-l să se descurce!”. Mi-au spus prietenii care au fost în România, observ și eu, românii ajută străinii, nu-i lasă să-și rupă gâtul pe aici.

„Mi-a trimis și interviurile din Libertatea”

– Cine ți-a vorbit și cum ți-a vorbit despre România?

– Tu ce faci când vrei să te interesezi să lucrezi sau să vizitezi o țară străină? Te informezi, fie de pe net, fie, cel mai bine, de la prieteni, dacă ai posibilitatea. Eu am vorbit cu doi prieteni care au evoluat la Botoșani, Enriko Papa și Realdo Fili. Amândoi albanezi, amândoi mi-au vorbit în cele mai bune cuvinte despre România. Ca fapt diverse, mi-au trimis și interviurile pe care le-ați făcut voi cu ei în Libertatea, despre a fi străin în România. Am tradus cu google translate, am pus cap la cap ceea ce mi-au transmis despre țară, am fost bucuros să fac un pas important în viața mea.

– Cum este interacțiunea cu românii?

– Aici e un capitol deosebit. Am înscris golul victoriei la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi, la câteva zile după ce-am ratat un penalty pe final de partidă cu UTA și-am făcut doar egal. Și vreau să mulțumesc colegilor, antrenorilor, managerilor de la clubul din Mioveni că mi-au dat curaj după ce-am irosit victoria formației. Apreciez că modul cum sunt tratat în România, la noi la echipă majoritatea fiind români, mă face să fiu și motivat.

Trei lucruri pe care le-a sesizat

– Există ceva ce nu-ți place, momentan, în România?

– Nu sunt un om foarte pretențios, nu am apucat să văd oricum prea mult, dar cred că există o proporție bună în această țară, în așa fel încât oamenii de toate etniile și religiile să se simtă în regulă. România mi se pare o țară dezvoltată, eu fiind musulman, respectă toate etniile și găsești absolut orice.

– Te împaci bine cu mâncarea?

– Da, nicio problemă. Nu este departe de ceea ce știu din Albania. Aproximativ la fel. Oricum, ca sportiv, am un meniu destul de strict, cel puțin pe durata sezonului competițional nu ies din tipar și oricum nu aș putea încerca diverse mâncăruri.

– Poți numi trei lucruri pe care le-ai sesizat la români?

– Oameni deschiși și ospitalieri, o țară care crește, care construiește blocuri, case, proprietăți, suporteri pătimași la fotbal.

„Vizitați litoralul albanez la vară”

– Te sperie ceva în privința vieții de zi cu zi? Războiul din Ucraina, de exemplu.

– Un război este teribil pentru oricine, nu are cum să treacă neobservat. Acel conflict frământă și a zguduit întreaga lume, ne-a făcut să realizăm cât de firavi suntem ca oameni, că oricând se poate întâmpla ceva rău, că trebuie să ne bucurăm de lucrurile bune din viață atât timp cât le avem și mai ales de familie. Îmi doresc din tot sufletul ca acel conflict să se încheie cât mai curând posibil.

– Ce le-ai transmite românilor cu care lucrezi zi de zi?

– Că putem să facem lucruri bune și pentru un oraș mic precum Mioveni, iar vara viitoare vizitați litoralul albanez, veți descoperi o țară extraordinară.

Foto: ahiva personală

