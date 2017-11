Prima moțiune de cenzură împotriva Guvernului Tudose, depusă în Parlament; Liberalii au strâns 148 de semnături, pentru susținerea demersului, liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, afirmând că și-au pus semnătura pe document parlamentari PNL, USR, PMP, un independent, dar și Daniel Constantin și Sorin Câmpeanu, de la ProRomânia.



Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Tudose este intitulată „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”. Au semnat moțiunea parlamentarii de la PNL, USR, PMP și 3 independenti.

Ce se cere în moțiunea de cenzură: Abrogarea ordonanțelor de urgență care au generat haosul fiscal și să oprească atacul la independența Justiției

Inițiatorii transmist în textul moțiunii că demiterea acestui guvern trebuie să ducă imediat și automat la abrogarea ordonanțelor de urgență care au generat haosul fiscal și să oprească atacul la independența Justiției.

”Principalele lucruri de care are nevoie România sunt stabilitatea și predictibilitatea, astfel încât investitorii să-și recapete încrederea. Orice eventuale modificări fiscale vor respecta termenul de 6 luni pentru intrarea în vigoare.Promovarea unui buget de stat pentru anul 2018 cu o pondere semnificativă a investițiilor și cu un nivel al deficitului substanțial sub 3%. În același timp, este esențială reformarea instituțiilor și companiilor care gestionează aceste investiții publice. Starea actuală a infrastructurii de transport este o frână în calea dezvoltării economice. România are nevoie urgent de autostrăzile care traversează Carpații: Sibiu-Pitești și Tg. Mureș-Iași, România are nevoie de căi ferate de secol 21, de aeroporturi moderne. Un astfel de buget va duce la reconsolidarea monedei naționale, reducerea inflației, reducerea dobânzilor și atragerea de noi mari investitori în România.”, spun liberalii.

Inițiatorii mai afirmă că e nevoie de transparență totală în instituțiile publice, la toate nivelurile, pentru că este garanția că orice manevră cu bani publici se va vedea din stradă, fapt care va înhiba eventualii paraziți ai bugetului. Altfel, vor răspunde penal.

”România are nevoie de un sistem educațional sănătos, lipsit de ingerința politicului. Este nevoie acum, mai mult decât oricând, de predictibilitate și coerență în actul educațional, de alocări bugetare mai bune atât pentru educație, cât și pentru cercetare, precum și de o conducere competentă a Ministerului Educației Naționale. Eficiența statului prin folosirea tehnologiilor pe care le avem la îndemână, astfel încât să reducem drastic birocrația. Niciunui cetățean nu i se va mai solicita un document sau o informație care se află deja în posesia unei instituții a statului. Va fi un proces dificil de reformare instituțională, dar este singura cale corectă. Abandonarea oricăror proiecte de natură să afecteze independența Justiției ori menite să dilueze sau să dezincrimineze infracțiuni. În paralel, Parlamentul într-o colaborare instituțională cu Consiliul Legislativ este obligat să pună ordine în legislație, cu prioritate în cea care trebuie respectată de autoritățile locale. Hățișul actual trebuie corectat prin simplificare legislativă, sistematizare și condensare, și nu prin dezincriminarea unor fapte. În ansamblu, întreaga abordare a guvernării trebuie să se schimbe radical. Este un imperativ pe care românii îl așteaptă și de care România are nevoie ca de aer. Astăzi este sufocată, din cauza agendei paralele cu realitatea cotidiană pe care actualul Guvern se încăpățânează să o urmărească”, mai spun parlamentarii semnatari ai moțiunii.

Care este procedura parlamentară privind moțiunea de cenzură

Potrivit prevederilor parlamentare, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.

Moțiunea se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere. Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea potrivit articolului 114 din Constituţia României.