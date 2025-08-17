192 de echipe la Jocurile Mondiale ale Roboților Umanoizi

Roboții au fost puși la încercare în probe sportive precum atletismul și tenisul de masă, dar și în sarcini practice, de la sortarea medicamentelor și manipularea materialelor până la servicii de curățenie.

Participanții au provenit din SUA, Germania, Brazilia și alte țări, 192 de echipe reprezentând universități și 88 companii private, printre care Unitree și Fourier Intelligence din China. Mulți concurenți au utilizat roboți produși de firme chineze precum Booster Robotics.

„Am venit aici să jucăm și să câștigăm, dar suntem interesați și de partea de cercetare”, a explicat Max Polter, membru al echipei germane HTWK Robots de la Universitatea de Științe Aplicate din Leipzig. „Concursul ne permite să testăm idei noi. Dacă nu merg, pierdem jocul – e dezamăgitor, dar mai bine decât să pierzi sume mari într-un produs eșuat”.

Publicul s-a distrat la meciurile de fotbal și la probele de alergare

La competiția din Beijing, biletele au costat între 128 și 580 de yuani (18–81 de dolari). Partidele de fotbal dintre roboți au stârnit amuzamentul publicului, aceștia ciocnindu-se și căzând frecvent, iar la probele de alergare unii s-au prăbușit în plină viteză.

Totuși, în numeroase cazuri roboții s-au ridicat singuri, ceea ce le-a adus aplauze.

Organizatorii au subliniat că evenimentul are un rol practic: oferă date utile pentru perfecționarea roboților care ar putea lucra în fabrici. Meciurile de fotbal, de exemplu, antrenează coordonarea și colaborarea, abilități esențiale pe liniile de asamblare.

China investește masiv în robotică

China investește masiv în robotică și umanoizi, pe fondul îmbătrânirii populației și al rivalității tehnologice cu SUA. Recent, a organizat mai multe evenimente majore, inclusiv primul maraton mondial al roboților umanoizi, o conferință dedicată acestora și deschiderea unor magazine specializate.

Un raport al Morgan Stanley, publicat săptămâna trecută, a remarcat o participare semnificativ mai mare a publicului la o recentă conferință de profil, semnalând faptul că nu doar autoritățile, ci și cetățenii de rând „au început să îmbrățișeze conceptul de inteligență întrupată”.

