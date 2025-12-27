Cele două „linii roșii” ale Ucrainei

„Desigur, există «linii roșii» pentru Ucraina. Acestea includ atât teritoriul, cât și centrala nucleară din Zaporojie. Știți poziția mea: nu vom recunoaște nimic legal în nicio circumstanță”, a subliniat Zelenski.

În afară de cele două „linii roșii”, șeful statului ucrainean a insistat pentru garanții de securitate cu forță juridică, adică aprobate de Congresul SUA.

Zelenski a recunoscut totodată că unele puncte din cele 20 negociate cu oamenii lui Trump provoacă nemulumiri în cadrul societății ucrainene, iar un referendum nu poate fi exclus, mai ales în privința problemei teritoriale.

Anterior, președintele ucrainean a dezvăluit că Statele Unite sunt pregătite să ofere garanții de securitate doar pentru o perioadă de 15 ani, iar planul de pace revizuit este gata în proporție de „90%”, rămânând o singură chestiune sensibilă, și anume cea referitoare la teritoriile revendicate de Rusia.

Șeful statului ucrainean s-a pronunțat pentru organizarea unui referendum pe acest subiect, dacă nu se poate ajunge la o soluție pe cale diplomatică. Kremlinul solicită retragerea armatei ucrainene din Donbas, cedarea întregii regiuni și recunoașerea acesteia ca parte a Rusiei, în timp ce Ucraina respinge categoric această cerere și propune încetarea focului pe actuala linie de front, fără a recunoaște ocupația rusă.

Vladimir Putin recurge la un nou truc de propagandă pentru a perturba întâlnirea Trump – Zelenski

De cealaltă parte, Kremlinul l-a prezentat din nou pe Vladimir Putin în ținută militară în cursul unei reuniuni cu șefii militari într-un presupus centru de comandă.

Într-un vădit efort de a perturba întâlnirea dintre Trump și Zelenski, Putin acuză Ucraina că nu se grăbește să soluționeze pașnic conflictul și își arogă necesitatea de a continua războiul. Și, în timp ce el însuși amenință cu continuarea războiului, liderul de la Kremlin încearcă să deruteze opinia publică acuzând Ucraina că își dorește un război la scară largă căruia el pesemne ar vrea să-i pună capăt.

În plus, la fel ca în celelalte scenarii regizate din presupuse centre de comandă și expuse înaintea unor momente-cheie în negocierile de pace, Putin revendică „succese” pe front în scopul de a-i influența pe oamenii lui Trump.

Liderul rus susține că nu-l mai interesează retragerea trupelor ucrainene din Donbas

În această ordine de idei, liderul rus pretinde că forțele sale avansează atât de rapid pe câmpul de luptă, încât nu-l mai interesează retragerea armatei ucrainene din Donbas. „Dacă autoritățile de la Kiev nu sunt dispuse să rezolve problema pe cale pașnică, vom rezolva toate sarcinile cu care ne confruntăm printr-o operațiune militară specială în forță”, a insistat Putin, care duce o așa-zisă „operațiune militară specială în forță” de aproape patru ani încoace.

În timpul reuniunii, șeful Statului Major General al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, i-a raportat lui Vladimir Putin că trupele ruse au capturat orășele Mîrnohrad din regiunea Donețk și Huleaipole din regiunea Zaporojie, precum și sătucul Stepnogorsk din regiunea Zaporojie.

La rândul lui, Putin a ținut să evidențieze „capturarea” Mîrnohrad, evocând „un pas serios” către ocuparea completă a Donbasului. În ceea ce privește Huleaipole, cucerirea acestei localități ar deschide, din punctul lui de vedere, „perspective bune” pentru continuarea ofensivei.

Cucerirea orașului Kupiansk, revendicată până la limita ridicolului de Kremlin și generalii ruși

În pofida acestor succese clamate de Putin și generalii lui, surse ucrainene și analiștii de la DeepState nu le confirmă. Putin și generalii lui au revendicat în repetate rânduri cucerirea unor localități aflate doar parțial sub controlul soldaților ruși. Ba mai mult, Putin insista că localitățile respective erau ocupate chiar și după ce soldații săi fuseseră puși pe fugă de ceva timp, cum s-a întâmplat recent în cazul orașului Kupiansk din regiunea Harkov.

Putin și generalii lui au vorbit până la limita ridicolului pe tema așa-zisei căderi a Kupianskului, dar au făcut-o mai ales înaintea unor negocieri-cheie cu partea americană. Bloggerii ruși pro-război l-au criticat zilele trecute pe liderul de la Kremlin pentru această revendicare falsă.

Totuși, de două luni încoace, Putin ține să se afișeze în uniformă militară, mai ales înaintea unor întâlniri între partea americană și cea ucraineană. Potrivit canalului de Telegram Faridaily, montajul distribuit sâmbătă de Kremlin este al șaselea din octombrie încoace – o situație care nu s-a mai întâmplat de la lansarea invaziei ruse la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022.

Șeful HUR spune că Rusia va continua războiul în 2026

Pe de altă parte, șeful spionajului militar ucrainean, generalul Kirilo Budanov, sugerează că Putin vrea să continue războiul în speranța că va ocupa Donbasul până la sfârșitul anului viitor.

„Obiectivele pe termen scurt ale rușilor sunt clar definite în planificarea lor militară. Este vorba de o încercare de a obține controlul complet asupra regiunii Donețk, de a maximiza avansul în regiunea Dnipropetrovsk și de a continua operațiunile în regiunile Zaporojie și Herson”, a declarat Budanov, citat de Ukrainska Pravda.

„Ei nu au ascuns niciodată acest lucru. Acestea sunt obiectivele lor principale, alături de creșterea dimensiunii zonelor tampon de-a lungul frontierei. Acestea sunt obiectivele lor principale. Practic, obiectivul pentru 2026 este Donbasul și regiunea Zaporojie”, a insistat șeful spionajului militar ucrainean.

Întrebat dacă se referă la întreaga regiune Zaporojie, Budanov a răspuns: „Acesta este visul lor”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE