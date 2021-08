„Actualul premier nu i-a comunicat nimic despre acele evenimente, nici la momentul desemnării ca ministru al Finanţelor, nici la momentul desemnării şi susţinerii ca prim-ministru. Preşedintele PNL nu doreşte ca acest episod să devină subiect în campania internă din PNL”, au afirmat, pentru surse liberale apropiate preşedintelui Orban.

„Cum să plece din zona mea dacă eu habar nu am avut de subiectul ăsta? Dacă eu habar nu am avut de subiect, de unde să vină de la mine? Păi dacă știa cineva din echipa mea nu-mi spunea mie lucrul ăsta? Habar nu am avut”, a întărit, ulterior, Ludovic Orban.

Un deputat PNL spune că „Orban știa de două luni”

Dan Vîlceanu, deputat PNL și proaspăt ales președinte al filialei liberale din Gorj, declarase în această după-amiază contrariul, și anume că președintele PNL știa despre episod: „Eu știu că informația este plecată dintre colegi și știam despre lucrul acesta de acum vreo două luni, E un episod despre care mai mulți colegi știau. Cel puțin acum două luni știa”.

Premierul Florin Cîțu a admis miercuri că, în urmă cu 20 de ani, a fost încarcerat două zile în SUA pentru că a condus sub influența alcoolului. El a pus apariția informației pe seama campaniei interne din PNL, acolo unde va candida pentru șefia partidului contra lui Ludovic Orban.

„Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație. Apare acum, în competiția internă din PNL”, a declarat Cîțu.

Citeşte şi:

INTERVIU. Adrian Vasilescu, despre scumpirile din România: „În piața energiei este un dezmăț. Ei cred că le-a venit momentul să își umple buzunarele”

Prima reacție din Guvern după ce a ieșit la iveală că premierul Cîțu a fost închis două zile în SUA

O controversată lege a presei, care a atras criticile SUA și ale jurnaliștilor locali, testează coaliția de guvernare de la Varșovia

PARTENERI - GSP.RO Jean Todt, noi detalii despre Michael Schumacher: „Corinna a vrut ca el să supraviețuiască, acum luptă împotriva consecințelor”

Playtech.ro Alexandra Dinu, gest JENANT în București. Nu a avut nicio rușine, este incredibil...

Observatornews.ro El este Vlad, bucureşteanul care a terorizat turiştii din Mamaia. Poliţia face apel ca oamenii să depună plângeri

HOROSCOP Horoscop 11 august 2021. Balanțele trebuie să dea dovadă de echilibru în tot ce fac și în cele mai mici lucruri

Știrileprotv.ro Șofer amendat în Mamaia din cauza numărului obscen de la mașină. Polițiștii i-au reținut certificatul și plăcuțele de înmatriculare. VIDEO

Telekomsport Virologul chinez dezertor dă peste cap ce se ştie despre apariţia Covid-19. "Am fost recrutată în secret". A dezvăluit unde "a fost fabricat"

PUBLICITATE (Publicitate) Fashion 2021 : Ofertele pe care TREBUIE sa le vezi înainte de vacanta!