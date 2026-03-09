Putin spune că îl sprijină pe Mojtaba Khamenei, dar nu este clar cum

„Vreau să reafirm sprijinul nostru de neclintit pentru Teheran și solidaritatea cu prietenii noștri iranieni”, a afirmat Vladimir Putin. El a continuat: „Rusia a fost și va continua să fie un partener de încredere al Republicii Islamice. Îi urez succes în sarcinile dificile cu care se confruntă”.

Liderul de la Kremlin a adăugat că de la Mojtaba Khamenei se cer „mult curaj și dăruire” pe fondul războiului declanșat de SUA și Israel. „Am încredere că va continua cu onoare munca tatălui său și că va uni poporul iranian în aceste vremuri dificile”, a completat Putin.

Totuși, nu este clar cum îl va sprijini Putin pe Mojtaba Khamenei, ținând cont de faptul că liderul de la Kremlin nu a putut împiedica uciderea lui Ali Khamenei.

Ali Khamenei a fost asasinat în atacul Israel – SUA de la Teheran. Succesor este fiul său, Mojtaba Khamenei

Amintim că Israelul a anunţat sâmbătă, 28 februarie că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Loviturile au avut loc în contextul războiului din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou, dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice. Atacul a provocat moartea a peste 200 de persoane, notează CNN.

Iar duminică, 1 martie, presa de stat iraniană a confirmat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989, a fost ucis ziua precedentă, după atacurile cu rachete ale Israelului și SUA care au vizat reședința prezidențială din Teheran.

Peste 7 zile, adică duminică, 8 martie, Iranul l-a numit pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al ţării. Preşedintele american Donald Trump a spus însă că această alegere este inacceptabilă şi că noul lider de la Teheran „nu va rezista mult timp” fără aprobarea sa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE