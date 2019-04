Cine este Zelenski și cum a câștigat președinția Ucrainei? Situația din Ucraina explicată pe scurt

Actorul și-a adus personajul în viața reală – a jucat ani la rând rolul unui om obișnuit care a ajuns președinte și s-a luat la luptă cu oligarhii. Dacă sunteți curioși, puteți urmări serialul pe Netflix. Partidul lui Zelenski a luat numele serialului: Sluga Poporului.

La fel ca în multe alte zone de pe glob, ucrainenii s-au arătat sătui de politicienii tradiționali și au preferat pe cineva din afara sistemului, în speranța că va aduce o mult așteptată schimbare în bine.

Rămâne de văzut dacă Zelenski va avea voința și puterea să lupte cu corupția și oligarhii din Ucraina.

Care a fost mesajul lui Zelenski?

În ultimele decenii, ucrainenii au votat între președinți cu discurs pro Rusia vs. pro Occident.

Țara a rămas una dintre cele mai sărace din Europa, secătuită de conflicte și corupție. La fel ca românii, ucrainenii pleacă în masă în căutarea unei vieți mai bune în străinătate.

Chiar și la aceste alegeri, Poroșenko a avut discurs împotriva invaziei Rusiei, s-a lăudat cu contracararea acesteia și a marșat pe valori tradiționale și religie. Mesajele n-au prins, probabil fiindcă Poroșenko a întrupat imaginea politicianului tradițional, de care oamenii sunt sătui.

Zelenski a avut la rândul lui un mesaj pro Occidental, pro NATO și pentru orientarea Ucrainei către o viitoare aderare la UE. A spus că miza lui este să facă oamenii mai fericiți și să „vadă fețe zâmbitoare în jur”, fără prea multe detalii despre cum vrea să facă asta. E drept că discursurile lui din campanie i-au amuzat pe ascultători.

A avut o abordare puternică anticorupție și, ca personajul pe care l-a jucat, împotriva oligarhilor. A mers până la propunerea de a elimina imunitatea parlamentară și a reforma întreg sistemul de justiție.

Alte mesaje au fost despre eficientizarea birocrației și digitalizarea administrației, mărirea salariilor și a pensiilor, despre cum statul trebuie să fie în slujba cetățeanului și nu invers, despre construirea unei democrații participative, în care cetățenii sunt consultați des prin referendumuri.

Campania lui nu a fost una tradițională, Zelenski s-a bazat cel mai mult pe social media și pe performance-uri. Ziariștii l-au acuzat că îi evită, dar noul politician și-a continuat nestingherit campania atipică.

Vedeți aici o mostră din cum a arătat campania. Sau acest video de la Casa Jurnalistului, care face o paralelă între serialul TV și viața lui Zelenski.

Care sunt criticile?

Nu e clar dacă discursul populist se va materializa în schimbări în bine pentru populație. În primul rând, în afară de faptul că s-a pus în pielea unui președinte, omul nu are deloc experiență politică. Cât privește bunele sale intenții, există temeri că este apropiat (și manevrat) de oligarhul Ihor Kolomoyskyy, implicat în scandaluri de corupție. Mesajele lui Zelenski au fost puternic promovate de televiziunea lui Kolomoyskyy, dar noul președinte neagă legăturile cu acesta.

Care sunt puterile președintelui în Ucraina?

Pe scurt, Ucraina e o republică semi-prezidențială, unde președintele are puteri în domeniile apărării și afacerilor externe și trebuie să fie un garant al respectării Constituției. El nu are puteri executive, dar propune prim-ministru, care trebuie însă susținut de o majoritate parlamentară. Președintele are drept de veto împotriva legilor lansate de parlament.

Încă nu putem ști dacă Zelenski va contribui la îmbunătățirea vieții ucrainenilor, dar știm sigur că aceștia au preferat să facă un salt incert în gol, decât să mențină la putere aceiași politicieni tradiționali. Oamenii sunt sătui și vor schimbare.

