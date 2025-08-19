„Putin a menționat Moscova” în timpul discuției de luni, a spus una dintre surse pentru AFP, adăugând că liderul de la Kiev s-a împotrivit propunerii: „Nu”.

În același timp, cei șapte lideri europeni prezenți la masa discuțiilor au avut o poziție similară, spunând celui de-al 47-lea președinte american că propunerea înaintată de Putin „nu părea a fi o idee bună”, conform unei surse diplomatice.

La întâlnirea desfășurată luni, 18 august 2025, la Casa Albă s-au aflat preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, primul ministrul al Italiei Giorgia Meloni, premierul britanic Keir Starmer, preşedintele finlandez Alexander Stubb, secretarul general al NATO Mark Rutte şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

După întrevedere, președintele SUA a spus că următorul pas pentru soluționarea conflictului ruso-ucrainean ar fi o întâlnire directă între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a negocia cu Putin. De cealaltă parte, Kremlinul, prin consilierul Iuri Ușakov, a indicat că președintele rus este deschis la „ideea” unor discuții directe cu Ucraina.

Totuși, șeful diplomației ruse Serghei Lavrov a subliniat că o astfel de întâlnire ar necesita pregătiri „foarte minuțioase”.

Recomandări De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

Elveția a anunțat anterior că i-ar oferi imunitate lui Putin dacă ar participa la discuții de pace pe teritoriul său, în ciuda mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională.

Amintim că Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri, 15 august, în Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson.

Summitul a durat peste trei ore, iar întrevederea a inclus mai multe formate, începând cu o discuție unu la unu în limuzina liderului american și continuând cu o rundă „trei la trei”. Totuși, întâlnirea s-a încheiat fără ca Trump să obțină garanții concrete de pace din partea lui Putin.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE