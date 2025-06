Primarul Buzăului, șocat după ce a mers într-o comună de munte: „Băi, sunteţi nebuni? Nu se poate aşa ceva!”

Edilul a subliniat necesitatea reducerii aparatului bugetar. El a menționat că a încercat să reducă numărul de polițiști locali în 2016, când a fost ales primar, dar s-a confruntat cu obstacole legale.

„Atenţie! Deci am încercat şi eu să iau măsuri, să dau oameni afară. Cu Poliţia Locală mă judec de 9 ani de zile. Am pierdut până în martie anul ăsta 30 de milioane de euro. Am plătit salarii şi sporurile astea extraordinare peste 30 de milioane de euro.”, a explicat edilul, conform sursei citate.