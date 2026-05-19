Biletele STB nu se scumpesc până nu se face o reformă în societatea de transport

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, exclude o nouă dezbatere privind scumpirea biletelor pentru transportul public în București, până când Societatea de Transport București (STB) nu va implementa o reformă internă. Declarațiile sale au fost făcute luni seară, într-un interviu acordat la Digi 24.

„O să discutăm foarte serios despre STB în perioada următoare. De aceea, când PSD și PNL, prin cei doi membri pe care i-au pus mai demult, până să vin eu primar, în AGA, au venit și au cerut creșterea biletului, am zis: ok, pot să pun pe ordinea de zi pentru că toate documentele erau deja făcute.

PSD nu a votat atunci, a picat proiectul, dar eu l-am pus la inițiativa lor. După care am zis așa: o să mai pun creșterea biletului după ce văd că managementul companiei va lua deciziile corecte.

Nu «creștem biletul, dar nu ne reformăm în interior»”, a explicat edilul.

Ciprian Ciucu a cerut un plan de reformă de la STB

Primarul Capitalei a subliniat că STB este „o companie profund nereformată și căpușată” și a cerut conducerii să prezinte un plan de reorganizare.

Totuși, Ciucu a precizat că STB nu se află sub autoritatea sa directă, ci în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

„Am cerut STB-ului să vină cu un plan de reorganizare. Eu am cerut, dar STB-ul nu este în subordinea mea, este în subordinea Consiliului General. Nu eu i-am pus acolo.

Dar le-am zis că au două alternative: ori să încerce să scadă costurile și să crească calitatea serviciilor, ori intră în insolvență că nu le mai dăm bani.

Singura mea competență pe STB este în pixul meu, care le dă bani sau nu le dă bani. Dar în rest, n-am niciun fel de competență, poate află și acest lucru bucureștenii”, a declarat acesta.

Primarul general a cerut o restructurare internă a societății de transport din București

Ciprian Ciucu a cerut o restructurare internă a companiei, subliniind necesitatea reducerii personalului administrativ în favoarea unui sistem mai eficient.

„Să mai dea afară din pile și relații, nu din șoferi muncitori și vatmani, să mai dea afară din pile și relații, pentru că a crescut și a fost căpușată structura STB, după care să vină să ceară majorarea biletului.

Că nu vreau să majorăm biletul numai așa, ca să își umple unii buzunarele prin funcțiile pe care le ocupă”, a subliniat edilul.

Primarul general a mai atras atenția că deciziile privind managementul STB sunt luate de o majoritate formată din primarii din județul Ilfov, în timp ce Bucureștiul deține un singur vot.

