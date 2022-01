Primar din Gorj, amendat după ce a dat petrecere de ziua lui. Câte persoane a găsit Poliția în local

„În seara zilei de 14 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, Secției 1 Poliție Târgu Jiu și jandarmi din cadru IJJ Gorj, au constatat faptul că la punctul de lucru al unei societăți comerciale din comuna Băilești este organizat un eveniment privat. Polițiștii au luat măsura sancționării contravenționale față de organizatorul evenimentului cu amenda în valoare de 3.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr 55/2020”, a transmis IPJ Gorj într-un comunicat de presă.

Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive și altele asemenea) sunt interzise, conform ultimei Hotărâri de Guvern.

Despre evenimentul privat a scris și Salvador Caragea, fostul șef al IPJ Gorj și contracandidat al lui Romanescu în 2020 în alegerile locale.

„La ora 22:00, aseară (nr. vineri seară), forțele de poliție și jandarmi au atacat restaurantul Cetatea Medievală, unde își sărbătorea ziua de naștere într-un profund dispreț față de lege și măsurile dispuse împotriva populației, celebrul, impetuosul și importantul primar de Bălești, Mădălin Ungureanu. Invitați de marcă, celebrul cuplu care încalcă legile constant cu privire la combaterea pandemiei, Romanescu Marcel& Bejenaru, primar și viceprimar de Targu-Jiu, celebrul lider al PMP care venea de la altă distracție de la Arcani împreuna cu primarii și conducătorii din instituțiile deconcentrate, Nicolae Davitoiu, numeroși primari, funcționari publici, funcționari ai Primăriei Bălești, o listă întreagă de PSD-iști și PNL-iști”, scrie Caragea.

Salvador Caragea afirmă că, în momentul sosirii forțelor de ordine, „becurile s-au stins, doar câteva lumânări pe mese asigurând fuga unora dintre participanți”.

„Cu toate că primiseră instrucțiuni foarte clare de la celebrul primar organizator ca mașinile să fie parcate în spate să nu fie vizibile din drumul public, în debandada dezorganizată a retragerii de la mese, unii dintre ei și-au lăsat mașinile acolo până azi-dimineață, plecând cu mașinile altora și au înroșit telefoanele după ce au fost legitimați de forțele de ordine astfel încât celebra noastră presă liberă și neplătită din banii publici de către participanți să nu scrie vreun cuvânt”, mai acuză Salvador Caragea.

Mădălin Ungureanu, primarul comunei Bălești, Gorj. Foto: Impact de Gorj

Primarul din Târgu Jiu, prieten cu Ungureanu: „La momentul la care am fost eu se respectau toate măsurile. Nu știu ce s-a întâmplat ulterior”

Contactat de Libertatea, primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a recunoscut că a fost prezent pentru scurt timp în Bălești pentru „a-și felicita colegul” care îi este și „bun prieten”, dar spune că a plecat înainte ca Poliția să sosească și nu știe alte detalii.

„Da, am fost până acolo. Mi-am felicitat un coleg, primarul localității vecine cu Târgu Jiu, după care m-am retras. Nu știu de ce sancțiuni s-au dat. Am fost până acolo pentru că suntem foarte buni prieteni. Am fost până acolo și pe urmă am plecat”, a declarat Marcel Romanescu.

Marcel Romanescu, primarul din Târgu Jiu Foto: Facebook

El afirmă că nu știe numărul de participanți, pentru că a stat foarte puțin timp.

Potrivit publicației locale TV Sud, în momentul în care oamenii legii au descins în restaurant, au fost găsite 60 de persoane în interior. Ziariștii din Gorj susțin că numărul invitaților ar fi fost mult mai mare, dar o parte dintre ei ar fi fugit pe ușa din spate când au văzut polițiștii și jandarmii.

„La momentul la care am fost eu se respectau toate măsurile. Nu știu ce s-a întâmplat ulterior. Dacă nu au fost respectate (n.r -. măsurile), e clar că poliția și-a făcut datoria. Nu știu pe cine au amendat, nu dețin foarte multe detalii. Eu confirm că am fost până acolo și mi-a felicitat colegul”, a precizat edilul din Tg. Jiu pentru Libertatea.

De altfel, vineri, primarul din Tg. Jiu a postat și pe Facebook o imagine alături de edilul din Băilești, alături de un mesaj de felicitare. „Alături de un vechi prieten, într-un moment special”, preciza Romanescu pe Facebook.

Citeşte şi:

Novak Djokovic, deportat din Australia. Reacția liderului ATP după verdict

Cine sunt urmăriții penal din dosarul Vanghelie. Un fost șef de poliție și cea care plătea mii de euro trupelor care-i cântau ode primarului Florea

SUA și Marea Britanie acuză Moscova că a lansat o campanie de dezinformare pentru a justifica o invazie în Ucraina

PARTENERI - GSP.RO Metoda prin care Anamaria Prodan a aflat că Reghecampf o înșală. Incredibil ce idee a avut Bebeto, fiul cel mic

Playtech.ro Ce BOMBĂ a aflat Anamaria Prodan despre Corina Caciuc acum: „De ce Reghe e disperat să ascundă trecutul ei?

Observatornews.ro Trandafiri albi, lacrimi și revoltă la înmormântarea Raisei. ”Era deşteaptă, frumoasă și bună”. Ce spun șefii polițistului despre schimbarea hainelor după accident

HOROSCOP Horoscop 16 ianuarie 2022. Racii ar fi bine să păstreze distanța față de umbrele care s-au tot arătat în toate domenii din viață

Știrileprotv.ro Atenție! Ce trebuie să știe toți românii cu certificat verde. Ce se întâmplă cu certificatul după a treia doză

Telekomsport Patronul Parmei, perplex când a văzut unde trebuie să vireze banii pentru transferul lui Dennis Man: ”Era mirat”

PUBLICITATE Ce este sindromul „Dropped Head” sau Head Down și ce afecțiuni provoacă