IPJ Brăila, fără inspector-șef

Situația de la comanda IPJ Brăila rămâne una atipică de mai bine de doi ani. Instituția nu are un inspector-șef plin, după ce concursurile organizate anterior la nivelul IGPR nu s-au concretizat cu un câștigător, candidații neobținând nota minimă de trecere, de 7.00, sau neexistând înscrieri, potrivit publicației Obiectiv Vocea Brăilei. În prezent, atribuțiile de conducere sunt asigurate prin împuternicire de comisarul-șef Dorin Valentin Condruz.

În ultimii doi ani, postul de inspector-șef al IPJ Brăila a rămas neocupat, deși au fost organizate două concursuri. La sesiunea din 2024, organizată de Poliția Română, s-au înscris comisarul-șef Liviu Bonțescu și comisarul Iorgu Munteanu, ambii ocupând anterior, prin împuternicire, funcții de adjunct. Niciunul nu a promovat, ambii obținând note sub 5.00, potrivit sursei citate.

De asemenea, în februarie 2025 era programat un alt concurs, dar nu s-a înscris niciun candidat pentru postul de inspector-șef. 

Cine sunt cei doi ofițeri care candidează acum pentru funcția de adjunct

Pentru postul de adjunct al șefului IPJ Brăila, concursul este programat să aibă loc la sediul IGPR prin susținerea unui interviu pe teme profesionale. În cursă s-au înscris comisarul-șef Liviu Bonțescu, care nu a obținut nota minimă la concursul din 2024 pentru postul de inspector-șef, și comisarul-șef Marian Merlan.

Comisarul-șef Marian Merlan conduce Serviciul de Investigații Criminale (SIC) din cadrul IPJ Brăila din octombrie 2023. Absolvent al Academiei de Poliție, Merlan și-a început cariera la Poliția orașului Însurăței și la Secția 5 Poliție Rurală Viziru, ulterior preluând anchete complexe în domeniul investigațiilor criminale. De altfel, el a mai ocupat temporar funcția de adjunct al șefului IPJ Brăila, fiind împuternicit pe această poziție până la expirarea termenului legal.

De cealaltă parte, comisarul-șef Liviu Bonțescu are o carieră de peste 22 de ani în structurile Poliției Române. El a condus anterior Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, a activat în cadrul Serviciului Rutier și a fost împuternicit ca adjunct și ulterior șef al Poliției Municipiului Brăila.

Liviu Bonțescu s-a înscris, de asemenea, și la concursul pentru șefia Poliției Municipiului Brăila, fiind singurul candidat pentru această funcție.

Calendarul concursurilor și situația la Poliția Municipiului Brăila

Concursul pentru funcția de adjunct al inspectorului-șef al IPJ Brăila va avea loc pe 13 august. La scurt timp după acesta, pe 20 august, este programat concursul pentru ocuparea funcției de șef al Poliției Municipiului Brăila.

Conducerea Poliției Municipiului Brăila a rămas vacantă după ce fostul titular al postului, ofițerul Marius Budu, a fost pus la dispoziție și cercetat într-un dosar penal, în urma unui incident rutier în care a fost implicat în timp ce se afla la volan sub influența alcoolului.

Proba de interviu reprezintă etapa decisivă a evaluării. Pentru a fi declarați admiși și pentru a prelua oficial atribuțiile de conducere, candidații trebuie să obțină minimum nota 7.00.

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