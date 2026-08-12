„Scamă și Blană vor avea un nou coleg: Cătălin Măruță se alătură echipei emisiunii și, împreună cu cele două Furnicuțe, dar și cu responsabilii cu starea de bine, Ciucă și Oase, vor trece invitații prin filtrele celor mai neașteptate întrebări și provocări”, a fost anunțul făcut de Antena 1.

Iar la scurt timp după acest anunț, Andra a dezvăluit pe pagina ei de Instagram, la story, că a ajuns la Oradea.

„Dragii mei, sunt la Oradea, unde vă aștept diseară în număr cât mai mare să veniți, este intrarea liberă, așa că vă așteptăm pe toți. O să vă cântăm cu cel mai mare drag, mă bucur să fiu alături de Andrei Tudor, de orchestra, de corul minunat care va cânta alături de noi. Ceea ce voiam să vă zic este că mâine, pe 13 august, lansez un nou single, «Anotimp». Mâine, la ora 17.00, pe canalul meu de YouTube”, a spus Andra pe instastory.

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Apoi, celebra cântăreață a postat și afișul concertului „Andra pop simfonic la Catedrală”, eveniment care are loc pe 12 august 2026, de la ora 20.00, în Piața Unirii din Oradea, acolo unde intrarea va fi liberă.

Andra Măruță a apărut în Oradea la doar câteva ore după ce Cătălin Măruță a confirmat faptul că a semnat cu Antena 1 și că din toamnă va prezenta emisiunea „Furnicuțele”.

„Sunt foarte bucuros să vă spun că din această toamnă începe pentru mine o nouă aventură în televiziune: voi fi prezentatorul emisiunii «Furnicuțele», la Antena 1. Când s-a încheiat povestea mea de la «La Măruță» după 18 ani, am spus că simt nevoia de o pauză. Să am timp pentru mine, pentru familie, să-mi duc și să-mi iau copiii de la școală, să călătoresc și pur și simplu să trăiesc puțin și în afara ritmului unei emisiuni zilnice în direct. Și chiar am avut nevoie de perioada asta. În același timp, în lunile care au trecut, am primit foarte multe mesaje în care mă întrebați când mă întorc la televiziune. M-au bucurat enorm și vă mulțumesc pentru ele. E un sentiment frumos să știi că, după atâția ani, oamenii încă își doresc să ne întâlnim pe ecran.

«Furnicuțele» a venit într-un moment bun și într-o formulă care mi se potrivește. Este divertisment, adică exact zona în care mă simt acasă, este o echipă în care sunt oameni pe care îi cunosc și îi apreciez, iar felul în care este organizat programul îmi permite să înregistrez emisiunile și, în același timp, să păstrez acel echilibru pe care mi l-am dorit în perioada asta: timp pentru familie, pentru copii și pentru celelalte proiecte ale mele. Așa că da, mă întorc în televiziune. Cu emoție, cu poftă de treabă și, poate cel mai important, cu bucuria unui nou început. Ne vedem la Antena 1, la «Furnicuțele»”, a spus Cătălin Măruță după ce a revenit în televiziune.