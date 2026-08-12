Seismul a provocat pagube considerabile, determinând autoritățile columbiene să declare stare de urgență. Mama și o mare parte din familia lui Wilmark locuiesc în Bogotá, capitala țării. Imediat ce a aflat despre cutremur, acesta a pus mâna pe telefon pentru a lua legătura cu rudele sale.

Ce a aflat Wilmark când și-a sunat mama la Bogotá

Deși capitala Columbiei se află la o distanță mai mare de epicentrul seismului, undele s-au resimțit și acolo, provocând panică în rândul populației. Wilmark a mărturisit că prima sa reacție a fost să își sune mama, pe care a găsit-o extrem de speriată, dar, din fericire, teafără.

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„Guvernul nostru a reacționat prompt: nu trecuse nici măcar o oră, iar autoritățile începuseră deja să se ocupe de oamenii afectați. Familia mea locuiește în Bogotá, iar vestea cutremurului m-a speriat teribil. Este o adevărată catastrofă! Imediat ce am văzut și am auzit ce se întâmplă, am sunat-o pe mama. Era speriată, însă, din fericire, se află în siguranță.

În Bogotá, fiind departe de epicentru, cutremurul s-a resimțit la o intensitate de aproximativ 3–4 grade, incomparabilă cu ceea ce au trăit oamenii din Pereira sau Manizales”, a declarat Wilmark pentru Click.

Liniștit că mama sa și restul familiei sunt în afara oricărui pericol, artistul a ținut să salute reacția rapidă a autorităților din Columbia, care au mobilizat imediat resurse pentru a veni în sprijinul celor afectați din zonele cele mai grav lovite, precum Pereira sau Manizales.

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Deși își dorește enorm să ajungă în țara natală pentru a-și strânge mama în brațe și a fi alături de rude, Wilmark este nevoit să își amâne pentru o perioadă vizita în Columbia. Artistul a precizat că perioada următoare este una plină din punct de vedere profesional, având deja numeroase contracte stabilite pentru sezonul de iarnă și sărbători.

„Gândurile mele se îndreaptă către toate familiile afectate și sper ca Dumnezeu să le ofere puterea de a depăși această încercare. Bineînțeles că îmi doresc să-mi vizitez țara și să-mi revăd familia. Dorim să mergem în decembrie, însă, în perioada sărbătorilor, avem deja câteva evenimente contractate”, a adăugat celebrul coregraf pentru aceeași sursă.