Cum funcționează sistemul SDDR?

Conform articolului 45 din Decretul Regal 1055/2022, Spania este obligată să implementeze un sistem de depozit în cazul în care obiectivele de colectare selectivă nu sunt atinse într-un termen stabilit. Prin urmare, începând de astăzi, în supermarketuri, baruri și alte magazine vor fi instalate mașini automate de reciclare.

Clienții vor scana codul de bare al ambalajului, care trebuie să fie în stare bună, iar mașina va returna suma plătită inițial ca garanție.

Ce ambalaje sunt incluse și cât se restituie?

Măsura se aplică ambalajelor de plastic, cutiilor metalice și cartonului pentru lichide (briks) cu un volum de până la trei litri, pentru produse precum apă, sucuri, băuturi răcoritoare sau bere. Potrivit Tele Cinco, suma restituită în Spania va fi, în general, de 10 cenți pe ambalaj.

În alte țări europene, acest sistem funcționează deja de ani buni. În Germania, spre exemplu, consumatorii primesc 0,25 euro pentru sticlele de plastic și între 0,08 și 0,15 euro pentru cele de sticlă. În plus, în Spania, magazinele vor fi obligate să accepte ambalajele chiar dacă acestea nu au fost cumpărate din locațiile respective.

De ce este important acest sistem?

Uniunea Europeană solicită statelor membre să atingă o rată de colectare selectivă de cel puțin 70% pentru ambalajele de unică folosință. În prezent, Spania se află mult sub această cerință, cu o rată de colectare de doar 41,3% pentru sticlele de plastic în 2023. Guvernul și-a propus să crească rata de colectare până la 90% pentru a diminua poluarea mediului și utilizarea excesivă a plasticului de unică folosință.

„Aceasta nu este o taxă, ci un depozit care funcționează ca o garanție, astfel încât consumatorul să nu piardă bani”, au subliniat autoritățile spaniole.

Măsura implică toate părțile din lanț: de la producători și distribuitori, până la comercianți și consumatori. Prin implementarea SDDR, Spania urmează exemplul altor țări europene precum Danemarca, Suedia sau Olanda, unde sistemul a demonstrat deja eficiența în reducerea deșeurilor din spațiile publice.

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