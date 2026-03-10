Astfel, polițiștii locali au intervenit în numeroase situații privind mașini parcate pe trotuar, abandon de deșeuri, acte de vandalism sau ocuparea locurilor de parcare fără achitarea taxelor. De asemenea, printre situațiile semnalate de oameni s-au numărat semafoare nefuncționale, mobilier urban deteriorat, persoane cărora li s-a făcut rău pe domeniul public, dar și cazuri de comerț ambulant neautorizat.

În urma verificărilor și controalelor realizate în teren, au fost aplicate aproximativ 6.000 de amenzi în valoare totală de 5 milioane de lei, adică un milion de euro.

Pe lângă intervențiile generate de sistemul de monitorizare, Poliția Locală București a preluat și 800 de sesizări telefonice din partea cetățenilor și a oferit răspunsuri la 457 de petiții scrise în lunile ianuarie și februarie.

Amintim că Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat pe 24 februarie proiectul de lege pentru reforma administrației publice, ca să reducă și mai mult cheltuielile statului. Documentul prevede tăierea cu 10% a cheltuielilor de personal și scăderea numărului de posturi din administrația locală. Mai simplu spus, concedieri. În plus, prin aceste măsuri, Ilie Bolojan a tăiat și numărul polițiștilor locali. În București, raportul este de un polițist la 6.500 de locuitori.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE