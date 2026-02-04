Explicații privind modul de calcul al facturii la întreținere

PMB a explicat, pe Facebook, că măsurarea consumului real se face prin contorul de energie termică de la subsolul blocurilor.

„Plătim apa caldă și căldura doar atunci când sunt livrate la parametrii normali! Altfel, agentul termic nu e tarifat la nivel maxim. Apa, caloriferele sunt călâi sau reci – se plătește în consecință! Este posibil acest lucru! La subsolul blocurilor există un contor”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului București.

Aceștia au explicat și ce include factura de întreținere.

„Exact consumul real! La subsolul fiecărui bloc, contorul de energie termică înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Concret, se plătește în funcție de temperatura apei. În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică înregistrează exact cantitatea de energie livrată (MWh/Gcal). Apa «călduță» e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mică de Gcal. Nu se facturează estimativ și nu se plătește în avans!”, potrivit sursei citate.

De ce este întreținerea mare, deși nu beneficiezi de apă caldă

PMB subliniază că întreţinerea afişată la avizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece menajeră, energia electrică pentru scara blocului sau curăţenia.

„Nu avem apă caldă, dar întreținerea e tot mare. De ce? Întreținerea afișată la avizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece menajeră, energia electrică pentru scara blocului, curăţenia, salarii administraţia blocului etc.”, potrivit PMB.

Cum funcționează termenul de plată? „Factura are un termen de scadență de 15 zile de la data emiterii. Există o perioadă de grație de încă 30 de zile, peste termenul de scadență. Dacă factura este achitată în maximum 45 de zile de la emitere, nu se aplică penalități”, a mai transmis Municipalitatea.

Reprezentanții primăriei au mai adăugat că miercuri, 4 februarie, „sunt înregistrate mici avarii pe rețeaua secundară, la 288 de blocuri. Este livrat agent termic, dar la parametri mai scăzuți”.

PSD propune ca oamenii să nu mai plătească dacă apa caldă și căldura din București nu vor fi în parametri

Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat duminică, 1 februarie, că PSD va introduce în Consiliul General București un proiect de hotărâre prin care, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu vor da apă caldă şi căldură în parametrii promiși, asociaţiile de proprietari nu vor mai plăti acest serviciu.



„Citim că mii de blocuri primesc apă caldă la o temperatură incredibilă, ea e călâie, caloriferele sunt amorţite. Lucrul acesta se va schimba. În cursul acestei săptămâni, şi invit toţi consilierii din Consiliul General să se alăture acestui demers, vom iniţia un proiect de hotărâre prin care, exact aşa cum ANPC validează calitatea unui produs şi, dacă el este bun, îl păstrează pe piaţă, dacă nu este bun, nu-l păstrează pe piaţă, în momentul în care asociaţiile primesc apă caldă […], dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic. Deci, ca atare, Termoenergetica şi cu ELCEN trebuie să-şi rezolve problema asta, nu pe spatele cetăţenilor”, a spus Daniel Băluţă într-o conferinţă de presă.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE