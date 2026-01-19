„Această facilitate de împrumut dă o gură de oxigen Municipiului București pentru stingerea facturilor înregistrate la Termoenergetica din cei 510 milioane de lei”, a declarat Gabriela Cristea, director executiv în Primăria Capitalei, citată de News.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 34 de voturi «pentru», 9 abțineri și 3 «împotrivă». Ședința s-a desfășurat în contextul unei situații financiare precare la nivelul administrației locale. Potrivit unui raport de specialitate, Termoenergetica se confruntă cu restanțe majore către furnizorii de energie termică și întârzieri semnificative în încasarea compensației pentru diferența de preț a energiei termice furnizate populației.

Ioana Stoica, consilier general și angajată a Termoenergetica, a explicat că cei 550 de milioane de lei pe care compania ar trebui să îi primească de la Primăria Capitalei sunt împărțiți astfel: 75% merg către furnizori precum ELCEN, Hidroelectrica și Apa Nova, iar restul de 25% acoperă salarii, combustibil și alte cheltuieli. Stoica a subliniat că fondul de salarii al companiei reprezintă doar 13% din total, considerându-l «nesemnificativ» comparativ cu alte instituții unde ponderea salariilor este mult mai mare.

„Nu vă închipuiți că acest împrumut de 150 de milioane de lei sunt bani pentru Termoenergetica, pentru că 75% pleacă înspre furnizorii de servicii”, a precizat Stoica, adăugând că, în anii ’90, compania avea 7.600 de angajați, însă numărul acestora a scăzut la mai puțin de jumătate, dintre care 80% sunt muncitori.

Gabriela Cristea a atras atenția asupra dificultăților financiare ale Primăriei Capitalei, evidențiind că bugetul de stat nu a fost încă aprobat, ceea ce limitează cotele alocate Bucureștiului. „În ianuarie, am încasat 317 milioane care au fost repartizate conform destinațiilor făcute publice”, a declarat Cristea.

Situația complicată a Termoenergetica a fost descrisă în documentele anexate proiectului de hotărâre, care menționează arieratele crescute și restanțele la furnizorii de energie termică. Adresa companiei din 5 ianuarie subliniază nevoia urgentă de fonduri pentru a acoperi aceste datorii și pentru a asigura continuarea serviciilor de termoficare în capitală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE