Primăria Capitalei are la dispoziție doar 317 milioane de lei, bani care au fost cântăriți serios pentru a putea acoperi mai multe „găuri”, iar noul buget ar putea fi votat cel mai devreme în luna martie. Din acest motiv, susține primarul, este nevoie de o schimbare radicală a modului în care este finanțată Primăria Capitalei.

„Voi explica mai jos, pentru transparență maximă, cum am „decis” să alocăm acestă sumă. Decis este mult spus, pentru că, după cum veți vedea, avem obligații din trecut, pe care dacă nu le-am plăti, ne-ar bloca conturile”, spune primarul general, care apelează la președintele Nicușor Dan și la premierul Ilie Bolojan pentru a găsi o rezolvare.

„Pentru luna în curs am primit doar 317 milioane de lei. Să aveți o comparație, în anii anteriori, PMB a primit astfel:

-358 mil, ianuarie 2022;

-488 mil, ianuarie 2023;

-551 mil, ianuarie 2024;

-400 mil, ianuarie 2025. Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”, arată Ciucu într-o postare pe Facebook.

Cum se împarte bugetul

„Deci, cei 317 milioane se duc după cum urmează:

75 de mil. au mers doar pe salarii (12,5 apart propriu, restul la subordonate);

18 mil. pleacă la datoria publică (rate și dobânzi, credite facute de PMB de-a lungul timpului);

18 mil. se duc pe eșalonările din litigii (Constanda, Bomax și o corecție financiară pentru achiziția de tramvaie);

35 mil. sunt arieratele;

90 mil. dăm la STB pentru a-și plati salariile, pentru funcționare (piese etc.) și pentru a-și plăti rata la ANAF. Asta din datoria de 700 de milioane pe care o avem la STB. Doar pentru luna în curs ne-au cerut 163 de mil. pentru serviciul de transport public. Nu știu cum se vor descurca, dar salariile vor fi plătite. Nu și contribuțiile la ANAF pentru aceste salarii, iar acea sumă de va intra în imensul bulgăre pe care îl tot rostogolim și care crește;

10 mil. merg pentru transportul public din Ilfov, din datoria de 21. mil pe care o avem. Mi se pare absurd ca PMB să plătească cca. 150 mil. pe an pentru transportul din Ilfov, dar acesta este un subiect pe care voi reveni după ce mă voi pune la punct cu toată politica de mobilitate “gândită” și aplicată în acest moment.

30 mil. merg la Termoenergetica. Au cerut dublu. Sper să se descurce din încasări. Salariile pe ianuarie vor fi plătite. Reamintesc că datoria publică pe care o avem la Termoenergetica este 590 de milioane. Și crește;

8.5 mil vor merge la copiii cu dizabilități ca stimulente (de fapt sunt ajutoare sociale, nu stiu de ce doamna Firea le-a numit, atunci când le-a decis, drept „stimulenete”). Și mă vor înjura adulții cu dizabilități, care nu și-au mai primit banii de la nivelul lunii martie 2024, care ar trebui să primescă și ei cca. 13 mil. pe lună. Ce să fac, nu am ce să fac, aceste ajutoare, nu sunt suportabile bugetar în acest moment;

6 mil. vor merge negereșit la iluminatul public, e iarnă, trebuie să plătim energia electrică și noaptea e lungă, nu putem opri iluminatul public;

3 mil. la riscul seismic, pentru că ne pleacă muncitorii din șantiere și e mai bine să finalizezi lucrările începute decât să le lași să se degradeze;

și alte 3 mil. merg la Administrația Străzilor pentru a asigura funcționarea semaforizării și să aibă pentru reparațiile curente.

Ciucu anunță reforme, comasări și tăieri

Și așa, din cei 317 mil. ne mai rămân cca. 20 de mil. (Absurd! Sunt politicieni care au mai mult prin conturi…) Și acești bani se vor evapora rapid în următoarele două săptămâni pentru că mă aștept la alte urgențe de care nu am aflat deja și să nu ni se mai blocheze din conturi”, explică Ciprian Ciucu.

Totodată, acesta precizează că „voi face ceea ce trebuie făcut, ceea ce este corect pentru orașul nostru pe termen lung și nu ceea ce este populist”:

„Vor urma reforme, restructurări, comasări, tăieri de cheltuieli. Voi face ce este omenește posibil să eficientizez cheltuielile proprii și ale subordonatelor. Îmi voi lua toate înjurăturile necesare, pe care alți primari din ultimii 20 de ani le-au evitat cu grație. Voi face ce e corect și nu voi aștepta doar să vina banii de la guvern”.

De asemenea, Ciucu spune că se bazează „pe sprijinul domnului președinte Nicușor Dan, care a declarat că nu va semna legea Bugetului dacă principiile REFERENDUMULUI nu sunt aplicate și pe sprijinul domnului Prim Ministru Ilie Bolojan pentru reformele structurale necesare”.

În același timp, primarul general face apel la PSD, USR și UDMR, partidele din Coaliția Guvernamentală „să susțină decizii responsabile cu privire la viitorul Bucureștiului”.

