Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor

Medgidia, salvează 42 de angajați pe noua grilă

Numeroase localități trebuie să restrângă numărul angajaților din primării CJ-uri, însă în cazul unora s-ar ajunge la concedieri de peste 30% din numărul celor aflați în plată. La nivel de orașe, cazul cel mai problematic e la Primăria Medgidia (instituție condusă de liberalul Valentin Vrabie) din județul Constanța, unde trebuie să fie concediate 102 din 303 persoane din primărie. Adică 34% din personal. Dacă se aplică limita de 20% atunci ar fi „salvați” 42 de angajați.

Tot în jur de 40 de persoane ar salva și Primăria Pitești (instituție condusă de Cristian Gentea din PSD), acolo unde ar trebui să plece 202 de angajați din 808, adică exact 25%. În schimb, la Primăria Deva (instituție condusă de social-democratul Lucian Rus) procentul disponibilizărilor e ceva mai mare, adică 30%. Noul primar ar trebui să dea afară 144 din cei 473, ceea ce înseamnă că ar fi „salvați” de la concedieri în jur de 50.

Târgu Mureș are și el problema concedierilor în număr mare. Adică are 187 de angajați de dat afară din 717. În urma limitării procentului de disponibilizări ar fi „salvați” 43 de oameni din lista inițială.

Tot la borna de 40 de persoane salvate ar fi și Ploiești și Suceava. La Primăria Ploiești (instituție condusă de independentul Mihai Polițeanu) datele brute, pentru că pe datele de acum sunt 217 care ar trebui să plece din 904. Așa că după aplicarea limitării, mai rămân pe loc circa 40. La Primăria Suceava (unde edil este e Vasile Rîmbu de la PSD) instituția ar trebui să trimită acasă vreo 178 din cei 678, număr care scade la 135.

Totuși, cel mai mare număr de persoane care ar evita plecarea acasă ar fi la Primăria Sectorului 2 (instituție condusă de social-democratul Rareș Hopincă), unde teoretic ar trebui dați afară 309 angajați din 1.230. După aplicarea procentului maximal de 20% concediați, 63 de angajați de pe „lista neagră” tot ar fi păstrați.

În unele cazuri, numărul e mult mai mic. Primăria Botoșani (unde edil este social-democratul Cosmin Ionuț Andrei) ar urma să mai dea afară 25 de angajați după limitarea procentului la 20%. Primăria Drobeta-Turnu Severin (condusă de Marius Screciu de la PSD) are 618 angajați și trebuie să dea afară 147 dintre aceștia, ceea ce înseamnă că aproximativ 25%. În număr efectiv, ar fi „salvate” de la concediere 23 de persoane.

Și Primăria Petroșani (unde edil este Florin Iacob-Ridzi de la PSD) din județul Hunedoara ar trebui să dea 66 din 271, ceea ce înseamă că 22 ar putea să evite lista concediaților. Nu în ultimul la Primăria Câmpina (Prahova) trebuie să plece acasă 70 de oameni din 253 de angajați. Însă vor fi „salvate” 20 de persoane de la concediere.

Situația la CJ-uri

Probleme sunt și la unele consilii județene. La Consiliul Județean Neamț, social-democratul Daniel Harpa ar reuși să salveze un număr mare de persoane. Conform datelor trimise de la prefectură către Guvern instituția ar trebui să dea afară 161 de persoane din 512. Prin aplicarea procentului maxim de disponibilizări vor mai rămâne să plece doar 102, ceea ce înseamnă că 59 ar putea fi păstrate.

Probleme sunt și la CJ Argeș, unde șef e Ion Mînzănă (PSD). Social-democratul Ion Mînzănă ar trebui să dea afară 162 de angajați din totalul de 681, dar va reuși să salveze 26 de angajați, dacă rămâne limita de cel mult 20% disponibilizări din numărul efectiv de posturi ocupate.

Și CJ Vâlcea, instituție condusă de Constantin Rădulescu (PSD) ar putea salva 24 din cei 120 de angajați (din cei 477) care ar trebui concediați. 6 persoane ar trebui să nu mai fie date afară și la CJ Maramureș unde pe calcule trebuie dați afară 110 din 520, iar la CJ Mureș ar fi 7 persoane „salvate” (statistica arată că ar trebui concediate 135 de persoane din 647).

Fotografii: Facebook, Inquam Photos / Tudor Pana

Doi piloți Turkish Airlines au rămas fără „orientare spațială” la decolarea de pe Aeroportul Otopeni. Avionul a aterizat la Istanbul cu pneurile din față sparte
