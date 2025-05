Peste cinci ani de atacuri la persoană

Cum a ajuns cazul edilului vasluian până în tribunalele din Irlanda? În martie 2023, Ionuț Ghiur l-a dat în judecată pe Ștefan-Cristian Munteanu, un rival din politica locală, pe care-l bănuia că se află în spatele paginii Docanii. Pe pagina respectivă apăreau postări în care Ghiur era jignit și ridiculizat. „Calomnii, injurii, defăimări, atacuri la persoană, la familie, chiar și la copiii mei”, afirmă primarul din Vinderei, într-o postare pe contul lui de Facebook. Iar aceste atacuri durau din 2018.

Primarul comunei vasluiene Vinderei, Ionuț Ghiur Sursa foto: Facebook

Prima reacție a lui Ghiur a fost să raporteze către rețeaua de socializare postările respective. „Le-am raportat de sute de ori, dar nu numai că n-au fost șterse postările sau suspendată pagina Docanii. Dar m-au blocat pe mine, să nu mai pot vedea pagina respectivă, care continua să își facă treaba, adică să mă atace”, ne-a declarat edilul vasluian, precizând că a păstrat dovezile că a trimis sesizări către Meta International, compania care gestionează Facebook în Europa și are sediul social în Dublin, Irlanda.

Văzâd că rețeaua de socializare nu ia măsuri, Ghiur l-a dat în judecată pe Ștefan-Cristian Munteanu, fost candidat din partea PSD la alegerile locale, în prezent, membru al partidului Dianei Șoșoacă. Dosarul 804/89/2023 se află pe rolul Tribunalului Vaslui și are ca obiect cereri privind apărarea drepturilor nepatrimoniale.

Fragment din documentele eliberate de Meta, în care este menționat numele pârâtului Ștefan Munteanu

„Inițial, pârâtul n-a recunoscut că e administratorul paginii Docanii. Așa că, împreună cu doamna avocat Oana Iovu, ne-am îndreptat către Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, să cerceteze. IPJ și-a declinat competența către Parchet, iar Parchetul ne-a informat că e nevoie de comisie rogatorie pentru obținere de probe de la Ministerul Justiției. Doamna avocat și doamna judecător au făcut demersurile necesare și am putut să intentăm proces cu Meta”, relatează primarul din Vinderei.

Meta: „Am reușit să identificăm persoanele”

Potrivit documentelor consultate de Libertatea, în copie tradusă în românește, procesul cu Meta s-a judecat pe 25 februarie, la Curtea de Apel din Dublin. Pârâtul Munteanu a fost reprezentat de un avocat din oficiu. Din partea Meta International, a venit în instanță Agata Zaleska, membră în conducerea europeană a companiei și specializată în litigii corporatiste.

Judecătorul a dat citire cererii formulate în numele lui Ionuț Ghiur: „S-a solicitat să se procedeze la obținerea de informații de la Meta Platforms Ireland Limited pentru a identificat IP-ul și persoana asociată contului de Facebook care poartă numele Docani, adresa de e-mail sau numărul de telefon de contact, din momentul începerii deschiderii acestei pagini în rețeaua socială și până la 31 martie 2023, data introducerii acțiunii (n.red. – la Tribunalul Vaslui)”.

Transcrierea în română a discuției dintre judecătorul de la Curtea de Apel din Dublin și reprezentanta Meta

Apoi judecătorul a întrebat-o pe reprezentanta Meta dacă are vreun răspuns la această cerere. „Da, pot confirma că am reușit să identificăm persoanele și avem informațiile sub formă de formular pe hârtie”, a afirmat Agata Zaleska.

Compania lui Mark Zuckerberg a depus în instanța din Dublin toate datele personale de care dispune, cu privire la administratorii paginii Docanii: nume, numere de telefon, adrese de e-mail, IP-uri, precum și data și ora la care aceștia au postat și ce anume au postat, informații utile pentru a proba legătura dintre persoanele respective și atacurile împotriva lui Ionuț Ghiur.

Cheltuieli de judecată – 2.350 lei

Primarul din Vinderei a distribuit documentele furnizate de Meta pe pagina lui de Facebook, arătând că, în afara lui Ștefan-Cristian Munteanu, contul Docani avea încă patru administratori.

Prima pagină a dosarului de la Curtea de Apel din Dublin

“Vreau să mulțumesc din suflet doamnei avocat Oana Iovu și judecătoarei de la Tribunalul Vaslui pentru profesionalismul de care au dat dovadă, pentru răbdare și pentru faptul că au urmat fiecare pas legal cu seriozitate”, a scris Ionuț Ghiur pe Facebook.

L-am întrebat pe edilul vasluian dacă are de gând să solicite daune morale și la cât s-au ridicat cheltuielile de judecată.

„Să știți că n-au fost mari cheltuielile, 1500 de lei, onorariul doamnei avocat. A costat 850 de lei traducerea documentelor și o să cerem și o expertiză informatică, pe care o să o plătesc tot eu. Important e că aici, la noi, în Vaslui, s-a creat un precedent”, ne-a spus Ghiur.

Noile dovezi au fost admise la dosarul de pe rolul Tribunalului Vaslui.

„Îi îndemn pe toți cei care au trecut sau trec prin astfel de atacuri să se îndrepte în justiție împotriva atacatorilor. Meta, din câte am înțeles, nu poate fi trasă la răspundere, nu își asumă conținutul postărilor. Dar există un regulament al Uniunii Europene și pe baza acestuia am reușit să obligăm Meta să ne spună cine se află în spatele contului anonim care mă ataca”.

„Să învețe că pot fi trași la răspundere!”

În ceea ce privește daunele morale, Ghiur susține că intenționează să solicite 100.000 de euro în instanță, de la cei patru administratori ai paginii Docanii, care a fost ștearsă de câteva zile. „N-o să primim banii ăștia și nici nu-mi doresc. Vreau doar să învețe că nu poți să te ascunzi după un cont de Facebook și să îți bați joc de oameni. Să învețe că pot fi trași la răspundere pentru faptele lor!”, a menționat primarul.

Meta a furnizat un document de 72 de pagini, cu datele personale, inclusiv numere de telefon, ale administratorilor paginii Docani

În mesajul de pe Facebook, după ce Meta a dezvăluit identitatea denigratorilor săi, Ghiur afirmă că are „încredrere în Justiția din România”: “Sper ca tot ce am îndurat, umilința, batjocura și suferința să-mi fie răsplătite prin daunele morale și materiale pe care le solicit de la administratorii paginii respective. Mă adresez acum tuturor colegilor primari și celor care, asemenea mie, au fost defăimați în mod anonim pe diverse pagini de Facebook: la Vaslui s-a creat un precedent. Există căi legale prin care puteți afla identitatea celor care se ascund după nickname-uri și care aleg să lovească în munca, reputația și familiile noastre, fără pic de responsabilitate și curaj”.

Pe pagina Docani, erau postate frecvent fotografii ale lui Ionuț Ghiur, alături de texte în care acesta era numit „hoț”, „păcălici”, „măscărici” sau era acuzat, fără dovezi, că „a sărăcit comuna” și că e corupt.

