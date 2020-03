De Cătălin Tolontan,

”Era 10:30, când am auzit bătăi în ușă”, povestește Olguța Benescu, care locuiește vizavi de Academia Militară, în zona Panduri.



Strigau: ”Primăria Sectorului 5. Deschideți ușa!”. Am tresărit, am crezut că s-a întâmplat ceva, ceva legat de epidemie, vă dați seama. Am deschis ușa, au deschis ușile mai mulți vecini și am văzut cinci bărbați în cadrul uși.

Olguța Benescu, fostă jurnalistă: