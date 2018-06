UPDATE 11:40: Primarul Nicolae Robu a fost audiat în calitate de suspect la DNA Timișoara. Edilul este cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, folosirea de documente nereale pentru obţinerea de fonduri europene, fals şi uz de fals, într-un dosar ce vizează reabilitarea termică a 65 de blocuri din Timișoara, cu fonduri europene, relatează Mediafax.ro.

„Era o rudă prin alianță cu care nu am avut relații, ca și cum nu am fost rude, și sper că și el recunoaște. Era membru activ în secretariatul PNL, nu ne-am vizitat niciodată, nu am avut relații, de altfel a și divorțat de o nepoată a mea. Trebuie să văd mai întâi în detaliu despre ce e vorba. Eu sunt foarte relaxat, foarte senin, nici nu am știut că i se face atribuirea acestei persoane. Chiar dacă m-a deranjat atunci simplul fapt că era această legătură, pe mine m-a deranjat și am reproșat că s-a întâmplat așa. Eu nu m-am implicat decât în momentul în care el pretindea mai mulți bani, și am fost categoric cu el. Dacă ai luat un contract de 15.000 de euro, atribuit conform legii. Legea Achizițiilor Publice permite atribuirea sumei de 15.000 de euro. Atât era platforma atunci, după aceea a crescut. Eu nu contest că valoarea muncii tale valorează mai mult. Poate valorează, poate nu, nu e treaba mea să fac astfel de evaluări. I-am spus foarte clar. Nu exista nicio bază legală să primesti bani în plus. I-am atras atenția foarte serios, nu l-am șantajat, Doamne ferește. Dimpotrivă, l-am acuzat pe el că ne șantajează și o să prezint SMS-ul pe care l-am trimis. L-am acuzat pe el că ne șantajeaza refuzând să predea documentația și este un pericol ca noi să predăm fonduri europene. Atât pot să vă spun. Nu a predat toata documentația, a trebuit să fie contractat alt proiectant, care a făcut anumite lucruri. Nu intru în bucătăria aceasta tehnică, pentru că nu mă pricep. A făcut ce trebuia să facă ei și eu atât știu, și că totul a fost legal, s-au depus documentele, am obținut finanțarea europeană și am reușit să anvelopăm 50 de blocuri de care se bucură, nu mai țin minte câte familii. Eu când am luptat să nu se dea mai mult de 15.000 de euro, asta e tot ce am făcut în povestea asta. Eu o să demontrez asta.”, a declarat primarul Timișoarei la ieșirea din sediul DNA, pentru Opinia Timișoarei.

După ce viceprimarul Timișoarei, Dan Diaconu, a fost audiat de procurorii DNA, astăzi Nicolae Robu a fost chemat la sediul Direcției Naționale Anticorupție, scrie Opinia Timișoarei.

Edilul Timișoarei a afirmat că nu știe de ce a fost chemat la audieri. Nicolae Robu a spus că va răspunde la toate întrebările procurorilor și nu crede că în Primăria Timișoara s-ar fi falsificat documente, notează sursa citată.

Procurorii DNA au demarat o anchetă ce vizează încredințarea unor lucrări pentru anveloparea de blocuri în Timișoara cu fonduri de la Uniunea Europeană.

