Primarul Robert Negoiță s-a văzut cu cetățenii în Piața Titan. O întâlnire de 30 de minute, hilară și inutilă

Numai că marți, 21 octombrie, la 17.30, m-am dus în piață ca să mă întâlnesc cu primarul meu, Robert Negoiță. Văzusem un afiș lipit la intrarea blocului, care anunța că primarul va avea o întâlnire cu cetățenii din cartier, în Piața Titan, la ora 17.30. Așa încât, am avut sau n-am avut treabă în piață, m-am dus.

La ora stabilită, se adunaseră deja vreo cincizeci de persoane, majoritatea pensionari, și câțiva funcționari ai primăriei, bine îmbrăcați, unii cu agende sub braț, alții butonând telefoanele.

Primarul Robert Negoiță, în mijlocul cetățenilor

Primarul a fost punctual, ajungând la 17.35. O voce nervoasă a repetat de câteva ori: „Unde v-ați lăsat mașina, domnule primar?” – cu referire la taxa impusă de primărie pentru locurile nominale de parcare. Negoiță s-a făcut că nu aude și și-a ocupat locul pe un dâmb din jurul unui copac fără frunze, cu tulpina ieșită din dalele de piatră ale pieței. S-a urcat pe dâmb ca să fie văzut, ca să-i domine pe cetățeni. Deja se strânseseră vreo sută și ceva de oameni, repet, majoritatea pensionari.

Recomandări Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani

Un tânăr, probabil din echipa sa, i-a dat un microfon conectat la o boxă din apropiere și a potrivit camera video, dar l-a anunțat pe primar că nu merge – doar microfonul funcționează. Primarul n-a apucat să-i salute pe cetățeni, pentru că un bărbat trecut de prima tinerețe a început să strige, la doi pași de el, ceva în legătură cu un teren care-i aparține, dar peste care primăria ar fi intrat abuziv. Omul răcnea, dar nu se înțelegea ce spune, pentru că nu vorbea la microfon, deși Negoiță i-l întinsese și îl asculta cu un aer spăsit, cu bărbia în piept.

Oamenii au sărit să-l oprească pe protestatar: „Avem și noi probleme, nu ești singurul!”. N-a apucat să termine, că un alt bărbat din apropiere, care ținea într-un căruț doi gemeni ce plângeau de mama focului, a început să strige că nu a fost primit în audiență și că a fost amânat de o funcționară. Primarul s-a întors la el, întinzându-i microfonul, dar bărbatul, mai prost îmbrăcat decât primul „vorbitor”, nu s-a sinchisit.

Primarul Robert Negoiță le vorbește la microfon cetățenilor înghesuiți în Piața Titan

Îi reproșa revoltat și plângăcios că nu fusese primit: „M-a sunat doamna de la dumneavoastră (funcționara din primărie – nota P.B.) și mi-a zis că nu se ocupă ea cu aceste lucruri. Puteți să vedeți că am doi copii și mă țineți la ușă…”. Negoiță l-a ascultat resemnat, fără să-l întrerupă – omul era disperat -, lăsându-l să-și strige oful. Strategia a funcționat: omul a zis că nu mai poate să stea, „doar atât am vrut să vă spun!”, și s-a retras. Copiii continuau să plângă în căruț.

Imediat au izbucnit alte voci, care i-au reproșat că sunt o mulțime de blocuri a căror reabilitare termică a fost abandonată, cu schelele atârnând de clădiri. Abia atunci primarul a vorbit la microfon, explicând – ca într-un talk-show TV – că primăria a pornit reabilitarea înainte de a avea finanțarea, ca să obțină un punctaj mare. „Avem 150 de blocuri în lucru”, a spus el, prezentând schema de finanțare, dar n-a interesat pe nimeni: era prea complicată pentru a fi înțeleasă de poporul adunat în piață.

Următorul subiect de pe agenda „discuțiilor” a fost atacat de câțiva cetățeni nemulțumiți de taxa pentru locurile nominale de parcare. Aici s-a iscat o încăierare verbală, dar în limitele decenței: strigau și contestatarii, striga și primarul la microfon. Până la urmă, ultimul a avut câștig de cauză, liniștindu-i pe oameni: primăria a încercat un experiment și se va lua o decizie în urma „dezbaterilor pe tema asta”. Primarul a promis: „Eu n-am niciun fel de problemă să eliminăm orice fel de taxare pe locurile nominale, să mergem ca până acum, cu mențiunea că trebuie să ne asumăm treaba asta…”.

Oameni adunați în Piața Titan

Dar tensiunea nu s-a stins, pentru că alți nemulțumiți și-au prezentat problemele legate de parcare, edilul invitându-i să vorbească la microfon. La un moment dat, primarul le-a tăiat „macaroana” și a trecut la subiectul pentru care venise în mijlocul cetățenilor: colectarea selectivă a gunoiului. După ce a amintit că Primăria Sectorului 3 a primit amenzi uriașe pentru că nu a luat măsuri în acest sens și după ce a subliniat că taxa pe gunoi este zero în sectorul 3 – spre deosebire de alte sectoare -, primarul a anunțat că ghenele de gunoi ale blocurilor vor fi desființate și se va trece la colectarea selectivă.

Gunoiul organic va fi pus în recipiente speciale și noi: „Avem finanțare pentru recipiente”. A dat exemplu personal: după ce termină conținutul unui recipient de plastic, „îl golesc de conținut, îl spăl și îl arunc separat, la deșeurile de plastic”. Oamenii n-au fost impresionați de acest exemplu, câțiva protestând față de desființarea ghenelor din bloc.

În tot acest timp, câteva voci de pe margine au strigat: „Bordurile, când puneți borduri noi?”, „Vrem și noi niște garduri, că ne-am săturat de atâtea garduri!” – ironii la care primarul s-a prefăcut că nu aude. O femeie în vârstă, președinta unei asociații de bloc, l-a întrebat la microfon cum se poate pune un gard în jurul blocului, iar primarul i-a răspuns scurt și cu entuziasm: „Faceți o cerere la primărie și se pune gardul!”.

Ca la un semn, Robert Negoiță a renunțat la microfon și s-a retras de sub copacul desfrunzit, dând semne evidente că pleacă. Era deja ora 18.10. Oamenii au vociferat – doar atât? -, dar primarul a înaintat printre ei, însoțit de doi bodyguarzi care îl protejau de eventuale înghionteli. Câțiva cetățeni insistenți și pisălogi s-au ținut după primar o bucată bună de drum, explicându-i problemele lor. Din urmă, o voce, probabil a unui Cetățean Turmentat, a început să strige: „Hoțule! Ai furat IMGB-ul! Ai furat Republica! Hoțule! Ai furat Dinamo! Rușine să-ți fie, bagabondule!”. Vocea s-a stins curând, iar în piața Titan s-a format o coadă mare la patiserie, pentru covrigi.

Primarul Robert Negoiță

Baia de mulțime a primarului Negoiță, de 35 de minute, mă încurajează să-mi țin obiceiul inspirat de Farfuridi: „Eu, am n-am să cumpăr ceva, la ora 17.30 mă duc în piață…”. Cine știe, peste o vreme, peste cine voi da: Nicușor Dan? Ilie Bolojan?…

Fotografii: Petre Barbu

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE