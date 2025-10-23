Numai că marți, 21 octombrie, la 17.30, m-am dus în piață ca să mă întâlnesc cu primarul meu, Robert Negoiță. Văzusem un afiș lipit la intrarea blocului, care anunța că primarul va avea o întâlnire cu cetățenii din cartier, în Piața Titan, la ora 17.30. Așa încât, am avut sau n-am avut treabă în piață, m-am dus.

La ora stabilită, se adunaseră deja vreo cincizeci de persoane, majoritatea pensionari, și câțiva funcționari ai primăriei, bine îmbrăcați, unii cu agende sub braț, alții butonând telefoanele. 

Primarul Robert Negoiță s-a văzut cu cetățenii în Piața Titan. O întâlnire de 30 de minute, hilară și inutilă
Primarul Robert Negoiță, în mijlocul cetățenilor

Primarul a fost punctual, ajungând la 17.35. O voce nervoasă a repetat de câteva ori: „Unde v-ați lăsat mașina, domnule primar?” – cu referire la taxa impusă de primărie pentru locurile nominale de parcare. Negoiță s-a făcut că nu aude și și-a ocupat locul pe un dâmb din jurul unui copac fără frunze, cu tulpina ieșită din dalele de piatră ale pieței. S-a urcat pe dâmb ca să fie văzut, ca să-i domine pe cetățeni. Deja se strânseseră vreo sută și ceva de oameni, repet, majoritatea pensionari.

Un tânăr, probabil din echipa sa, i-a dat un microfon conectat la o boxă din apropiere și a potrivit camera video, dar l-a anunțat pe primar că nu merge – doar microfonul funcționează. Primarul n-a apucat să-i salute pe cetățeni, pentru că un bărbat trecut de prima tinerețe a început să strige, la doi pași de el, ceva în legătură cu un teren care-i aparține, dar peste care primăria ar fi intrat abuziv. Omul răcnea, dar nu se înțelegea ce spune, pentru că nu vorbea la microfon, deși Negoiță i-l întinsese și îl asculta cu un aer spăsit, cu bărbia în piept.

Oamenii au sărit să-l oprească pe protestatar: „Avem și noi probleme, nu ești singurul!”. N-a apucat să termine, că un alt bărbat din apropiere, care ținea într-un căruț doi gemeni ce plângeau de mama focului, a început să strige că nu a fost primit în audiență și că a fost amânat de o funcționară. Primarul s-a întors la el, întinzându-i microfonul, dar bărbatul, mai prost îmbrăcat decât primul „vorbitor”, nu s-a sinchisit. 

Primarul Robert Negoiță s-a văzut cu cetățenii în Piața Titan. O întâlnire de 30 de minute, hilară și inutilă
Primarul Robert Negoiță le vorbește la microfon cetățenilor înghesuiți în Piața Titan

Îi reproșa revoltat și plângăcios că nu fusese primit: „M-a sunat doamna de la dumneavoastră (funcționara din primărie – nota P.B.) și mi-a zis că nu se ocupă ea cu aceste lucruri. Puteți să vedeți că am doi copii și mă țineți la ușă…”. Negoiță l-a ascultat resemnat, fără să-l întrerupă – omul era disperat -, lăsându-l să-și strige oful. Strategia a funcționat: omul a zis că nu mai poate să stea, „doar atât am vrut să vă spun!”, și s-a retras. Copiii continuau să plângă în căruț.

Imediat au izbucnit alte voci, care i-au reproșat că sunt o mulțime de blocuri a căror reabilitare termică a fost abandonată, cu schelele atârnând de clădiri. Abia atunci primarul a vorbit la microfon, explicând – ca într-un talk-show TV – că primăria a pornit reabilitarea înainte de a avea finanțarea, ca să obțină un punctaj mare. „Avem 150 de blocuri în lucru”, a spus el, prezentând schema de finanțare, dar n-a interesat pe nimeni: era prea complicată pentru a fi înțeleasă de poporul adunat în piață.

Următorul subiect de pe agenda „discuțiilor” a fost atacat de câțiva cetățeni nemulțumiți de taxa pentru locurile nominale de parcare. Aici s-a iscat o încăierare verbală, dar în limitele decenței: strigau și contestatarii, striga și primarul la microfon. Până la urmă, ultimul a avut câștig de cauză, liniștindu-i pe oameni: primăria a încercat un experiment și se va lua o decizie în urma „dezbaterilor pe tema asta”. Primarul a promis: „Eu n-am niciun fel de problemă să eliminăm orice fel de taxare pe locurile nominale, să mergem ca până acum, cu mențiunea că trebuie să ne asumăm treaba asta…”.

Primarul Robert Negoiță s-a văzut cu cetățenii în Piața Titan. O întâlnire de 30 de minute, hilară și inutilă
Oameni adunați în Piața Titan

Dar tensiunea nu s-a stins, pentru că alți nemulțumiți și-au prezentat problemele legate de parcare, edilul invitându-i să vorbească la microfon. La un moment dat, primarul le-a tăiat „macaroana” și a trecut la subiectul pentru care venise în mijlocul cetățenilor: colectarea selectivă a gunoiului. După ce a amintit că Primăria Sectorului 3 a primit amenzi uriașe pentru că nu a luat măsuri în acest sens și după ce a subliniat că taxa pe gunoi este zero în sectorul 3 – spre deosebire de alte sectoare -, primarul a anunțat că ghenele de gunoi ale blocurilor vor fi desființate și se va trece la colectarea selectivă. 

Gunoiul organic va fi pus în recipiente speciale și noi: „Avem finanțare pentru recipiente”. A dat exemplu personal: după ce termină conținutul unui recipient de plastic, „îl golesc de conținut, îl spăl și îl arunc separat, la deșeurile de plastic”. Oamenii n-au fost impresionați de acest exemplu, câțiva protestând față de desființarea ghenelor din bloc. 

În tot acest timp, câteva voci de pe margine au strigat: „Bordurile, când puneți borduri noi?”, „Vrem și noi niște garduri, că ne-am săturat de atâtea garduri!” – ironii la care primarul s-a prefăcut că nu aude. O femeie în vârstă, președinta unei asociații de bloc, l-a întrebat la microfon cum se poate pune un gard în jurul blocului, iar primarul i-a răspuns scurt și cu entuziasm: „Faceți o cerere la primărie și se pune gardul!”. 

Ca la un semn, Robert Negoiță a renunțat la microfon și s-a retras de sub copacul desfrunzit, dând semne evidente că pleacă. Era deja ora 18.10. Oamenii au vociferat – doar atât? -, dar primarul a înaintat printre ei, însoțit de doi bodyguarzi care îl protejau de eventuale înghionteli. Câțiva cetățeni insistenți și pisălogi s-au ținut după primar o bucată bună de drum, explicându-i problemele lor. Din urmă, o voce, probabil a unui Cetățean Turmentat, a început să strige: „Hoțule! Ai furat IMGB-ul! Ai furat Republica! Hoțule! Ai furat Dinamo! Rușine să-ți fie, bagabondule!”. Vocea s-a stins curând, iar în piața Titan s-a format o coadă mare la patiserie, pentru covrigi.

Primarul Robert Negoiță s-a văzut cu cetățenii în Piața Titan. O întâlnire de 30 de minute, hilară și inutilă
Primarul Robert Negoiță

Baia de mulțime a primarului Negoiță, de 35 de minute, mă încurajează să-mi țin obiceiul inspirat de Farfuridi: „Eu, am n-am să cumpăr ceva, la ora 17.30 mă duc în piață…”. Cine știe, peste o vreme, peste cine voi da: Nicușor Dan? Ilie Bolojan?…  

Fotografii: Petre Barbu

