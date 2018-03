Primarul Sectorului 5 va răspunde în fața legii pentru nesupunere, după ce școlile din sector au rămas deschise vineri; Firea: Nu putem lua decizii locale!

Gabriela Firea, atac dur la adresa primarului Sectorului 5, Daniel Florea, după ce a decis să păstreze școlile deschise în sector, vineri, în timp de la nivelul Capitalei decizia a fost ca toate cursurile să fie suspendate în această zi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. ”Nu putem lua decizii locale, fiecare va răspunde în fața legii pentru nesupunere”, a spus primarul Capitalei, la comandamentul de la Primărie, precizând că forul care a decis acest lucru este Comitetul pentru Situații de Urgență, condus de Prefectul Capitalei.

Gabriela Firea a declarat, despre închiderea școlilor în Capitală și faptul că s-a vorbit că unele familii nu au unde lăsa copiii, la Primăria Capitalei nu s-a primit nicio solicitare pentru a ajuta acești copii care ar fi rămas singuri acasă, iar la nivel de sectoare au fost foarte puține solicitări.

”Așa cum s-a decis în cadrul Comitetului pentru Situații de urgență, școlile și grădinițele au fost închise și rămân închise. A fost o decizie de a sprijini populația cu o grădiniță deschisă în fiecare sector, dar la unele sectoare nu a fost nicio solicitare iar la altele, foarte puține”, a spus Firea.

Întrebată cum comentează decizia primarului Sectorului 5, de a lăsa deschise școlile în sector, primarul Capitalei a reacționat dur: ”Nu voi intra în polemică cu absolut nimeni, respect legislația în vigoare. Am primit solicitarea Inspectoratului, am luat împreună decizia de închidere a școlilor, am comunicat-o tuturor factorilor de decizie, și ulterior, a fost consfințită, așa cum prevede legea, de hotărârea unui for care nu poate fi sub nicio formă combătut, și anume Comitetul pentru situații de urgență, condus de Prefectul Capitalei 0și transmisă această informare la nivelul Ministerului de i Interne, deci a Guvernului”.

Ea a continuat: ”Nu ne putem juca cu această decizie și nu putem lua decizii locale. Nu trebuie să ne facem fiecare o lege locală. Mai departe fiercare va răspunde în fața legii pentru nesupunerea în fața unei decizii a Comitetului pentru Situații de Urgență”.

Gabriela Firea a precizat că, deși clădirile școlilor se află în administrarea Primăriilor de sector, decizia privind închiderea școlilor s-a luat la nivelul Inspectoratului Școlar General și a Ministerului Educației.

”Se crează o confuzie. O decizie trebuie respectatyă de toată lume, pentru că anunțuri care deviază practic sensul normal al unei hotărâri nu fac decât să aducă o stare deconfuzie în rândul populației, ceea ce nu ne dorim. Noi vrem să acționăm unitar”, a mai spus ea.

Potrivit Gabrielei Firea, Comitetul pentru Situații de Urgență, condus de Prefect, va analiza anunțul primarului Sectorului 5 și va lua o decizie în privința lui Daniel Florea.

Școlile și grădinițele sunt închise vineri în București, iar meteorologii au transmis o avertizare de cod portocaliu de ninsori, viscol și ger

Dacă celelalte sectoare din Capitală au anunțat că sunt mai multe locuri unde-ți poți lăsa copiii, în sectorul 5, primarul Daniel Florea are o altă soluție pentru părinții care nu au posibilitatea de a-i supraveghea pe cei mici în respectivul interval orar.

“În urma discuțiilor cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Sector 5 și cu directorii unităților de învățământ, având în vedere că efectivul de cadre didactice va fi prezent vineri, 23 martie 2018, în școli și grădinițe, urmând să aibă program normal de lucru, s-a decis ca pe parcursul zilei de vineri, respectivele incinte să-i găzduiască pe cei mici. Aceeași soluție a fost adoptată și la nivelul creșelor aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5”, a transmis Primăria Sectorului 5.