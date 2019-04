„Nu mai pot să spun nimic. Sunt terminat, nu îmi vine să cred”, ne-a spus, plângând, Marius, fostul iubit al lui Răzvan Ciobanu. ”Ne împăcaserăm. Răzvan era un tip extraodrinar. Măcar pentru asta este un păcat, o pierdere, de nu pot spune. Am vorbit cu el chiar ieri, am stat puțin de vorbă la telefon. Acum… Ce pot să mai spun, nu mai am cuvinte, ceea ce s-a întâmplat e cumplit, e o tragedie”, a spus Marius potrivit Wowbiz.ro.

„Relaţia noastră a fost una tumultoasă. Noi suntem doi bărbaţi, care reacţionăm ca doi bărbaţi atunci când ne enervăm. Sigur că ne împingem, ne tragem câte un şut în fund, câte o palmă după ceafă. Când mi-am dat seama că îmi iubesc foarte tare partenerul, eu mi-am propus să nu mai am niciun fel de reacţii violente la adresa lui. (…) (…) Eu mi-am făcut bagajele pentru că a doua zi trebuia să mergem într-o vacanţă plătită de el. Ulterior mi-a spus că a anulat-o. El deja locuia cu altcineva. Mai întâi şi-a folosit mâinile şi picioarele, apoi a aruncat cu un taburet, şi într-un moment de furie, cred că şi-a pierdut minţile, a luat un scaun de bucătărie, care are o bază rotativă din metal şi a început să mă lovească cu el. Eu m-am apărat cât am putut. Ţin minte doar zgomotul pe care l-a făcut acea bază când mi-a spart obrazul. Am căzut la podea. Eram în stare de şoc. I-am zis că dacă vrea să terminăm… I-am pus un cuţit în mână cu lama îndreptată spre mine şi i-am spus că pot să fac eu asta, să mă înfig singur în cuţit”, a povestit Răzvan Ciobanu la Kanal D, după despărțirea de Marius.

Răzvan Ciobanu a murit într-un accident rutier, în cursul nopții! Accidentul a avut loc între Săcele și Năvodari. Răzvan Ciobanu avea 43 de ani. Conform ultimelor informații obținute de Libertatea, necropsia în cazul lui Răzvan Ciobanu va fi făcută marți, iar surse de la Morga Cimitirului Central din Constanța ne-au declarat că este posibil ca rana suferită la cap de creatorul de modă să nu fi fost și cea care i-a provocat decesul.

